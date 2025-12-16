Quem é o desembargador capixaba preso em operação da PF

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 09:49
O desembargador capixaba Macário Júdice, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), foi preso nesta terça-feira (16) durante operação da Polícia Federal, no Rio de Janeiro (RJ). O magistrado já foi alvo de processos na Justiça, já teve aposentadoria compulsória decretada e chegou a ficar 18 anos fora do cargo. Confira abaixo o perfil completo do magistrado.
Macário Ramos Júdice Neto nasceu em Cachoeiro de Itapemirim e é graduado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ele ingressou na magistratura por meio de concurso realizado pelo TRF2 e foi nomeado para o cargo de juiz federal substituto em 26 de março de 1993.
Ele atuou em diversas varas da Justiça Federal em Vitória como substituto, até ser designado para auxiliar na 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, já como juiz federal. Em abril de 1998, foi removido para a atual 3ª Vara Federal Cível de Vitória, onde ficou como titular até ser promovido ao cargo de desembargador federal, incluído o período em que esteve afastado por decisões judiciais.
O novo desembargador federal foi diretor do foro da Justiça Federal no Espírito Santo entre 1999 e 2001, período em que foram instaladas as primeiras varas federais fora da capital capixaba, nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e em São Mateus, no Norte do Estado.
Ele ainda foi membro do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) no biênio 2000-2002, na classe dos juízes federais.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Macário Júdice.
