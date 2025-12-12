Home
BR 101 na Serra passa a ser a Avenida Mestre Álvaro; entenda mudança

Trecho urbano da rodovia deixa de ser federal para ser uma via administrada pela cidade. Contorno até então chamado de Mestre Álvaro passa a ser a BR 101

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:13

Km 267 da BR 101, em Carapina na Serra
Km 267 da BR 101, em Carapina na Serra Crédito: Reprodução/Google Street View

O trecho que por muitos anos foi a BR 101 na Serra deixa de ser rodovia federal para se tornar a Avenida Mestre Álvaro. A transferência de posse para a prefeitura foi oficializada na manhã desta sexta-feira (12), pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

A expectativa era que a doação ocorresse na última segunda-feira (8), mas a municipalização foi realizada nesta sexta, em evento com a presença do superintendente do Dnit no Espírito Santo, Romeu Neto, e do prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT).

De acordo com o prefeito, após a assinatura, ainda será necessária a homologação do Ministério dos Transportes e publicação no Diário Oficial da União, para a prefeitura então ter direito de promover mudanças viárias no trecho.

A mudança de gestão só foi possível devido à criação do Contorno do Mestre Álvaro, que passou a ser administrado em 26 de novembro pela Ecovias Capixaba, integrando-se, oficialmente, como um dos trechos da BR 101.

Cerca de 30 quilômetros passam a pertencer à cidade, sendo que o trecho que se tornará a Avenida Mestre Álvaro compreende 20 quilômetros entre o cruzamento a Rodovia das Paneleiras e o fim do Contorno do Mestre Álvaro (depois de Serra Sede). Os outros dez quilômetros são entre o viaduto, que dá acesso ao bairro André Carloni, e a entrada do Contorno do Mestre Álvaro e do Contorno de Vitória.

Mapa do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra
Mapa do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Arte/Geraldo Neto

O que vai mudar?

Em conversa com A Gazeta, Weverson afirmou que a prefeitura trabalha em um projeto de reformulação do trecho entre o viaduto de Carapina e Jardim Limoeiro. Ele destacou o que está previsto:

  • Correção do traçado do viaduto de Carapina, que deixará de jogar o trânsito na pista central e passará para a marginal
  • Criação de uma via exclusiva para ônibus, no estilo BRT, até a Avenida Eldes Scherrer
  • Construção de baias para ônibus
  • Restrição do tráfego de caminhões no período noturno
  • Instalação de semáforos inteligentes e com inteligência artificial aplicada
  • Substituição dos radares do Dnit pelos da prefeitura
  • ⁠Construção de um mergulhão na Avenida dos Metalúrgicos

“A BR 101 foi sinônimo de desenvolvimento, trouxe progresso para a cidade da Serra, mas chegou o momento em que, de fato, hoje, a rodovia divide a nossa cidade, separa bairros, traz insegurança. Temos perdido vidas no trecho e, agora, com o processo de municipalização, nós temos a oportunidade de conectar essa grande avenida, que se tornará a nossa Avenida Mestre Álvaro. Vamos dar, de fato, maior mobilidade para a cidade, reduzir o tempo do nosso trabalhador usando o transporte público, no trajeto do trabalho para a casa, ampliando o tempo dessa mãe e desse pai com as suas famílias”, disse Weverson.

Ainda não há prazo para as obras começarem. Segundo o prefeito, o projeto deve ficar pronto ainda em 2025 e a licitação deve ser realizada em 2026, assim como a ordem de serviço.

