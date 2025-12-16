Operação Unha e Carne 2

Desembargador capixaba preso pela PF recebe salário líquido de mais de R$ 80 mil

Em quase três anos de atuação no TRF2, Macário Júdice acumula mais de R$ 1,7 milhão em valores líquidos recebidos

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 12:39

O desembargador Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), preso na manhã desta terça-feira (16), no Rio de Janeiro, recebeu salário líquido de quase R$ 90 mil em novembro. As informações foram levantadas pela Folha de S.Paulo a partir do Portal da Transparência.

Com pagamentos adicionais, como indenizações e gratificações, o total de créditos no mês chegou a R$ 125 mil. Com descontos, o valor líquido recebido pelo magistrado foi de R$ 80.580,06. Os dados estão disponíveis para consulta pública.

Já levantamento feito por A Gazeta também a partir do portal mostra que, desde que tomou posse, em junho de 2023, até novembro de 2025, ele acumulou mais de R$ 1,7 milhão em proventos líquidos, considerando subsídios e gratificações. Confira abaixo a planilha completa.

Júdice Neto era o relator do processo do ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Jóias. A suspeita é de que o magistrado tenha vazado informações sobre a realização da operação policial contra o parlamentar.

A prisão faz parte da Operação Unha e Carne 2, que apura vazamento de informações sigilosas e obstrução de investigação relacionada à Operação Zargun. O deputado estadual licenciado Rodrigo Bacellar (União Brasil), afastado da presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), e um assessor dele também foram alvos da Polícia Federal.

Além da prisão do desembargador, a PF cumpre dez mandados de busca e apreensão. Todos foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

A investigação envolvendo TH Jóias apura a relação entre agentes públicos e facções criminosas no Rio de Janeiro. O ex-deputado foi preso em setembro, acusado de tráfico de drogas e associação ao Comando Vermelho, além de usar o mandato para beneficiar a facção criminosa. Outras 14 pessoas também foram detidas.

Júdice Neto tem 59 anos e nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. É formado em direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e iniciou a carreira como juiz federal em 1993.

