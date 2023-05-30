CNJ determinou a reintegração do juiz federal Macário Júdice ao TRF da 2ª Região Crédito: Cloves Louzada

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) formalizou o nome do juiz federal Macário Ramos Júdice Neto para a vaga de desembargador. Ele está desde o dia 15 de maio atuando na 2ª Turma Especializada e na 1ª Seção Especializada (Gabinete 05) como substituto.



Em um ofício endereçado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente do TRF2, Guilherme Calmon Nogueira da Gama, submeteu o nome de Macário Júdice para apreciação do chefe do Executivo Federal. Em anexo, consta a ata da sessão em que o nome de Macário foi escolhido por unanimidade na lista de juízes federais da 2ª Região.



Macário Júdice ficou fora do cargo por quase 18 anos, em razão de decisões judiciais com base em denúncias do Ministério Público Federal (MPF) contra ele. O primeiro afastamento foi determinado pelo TRF2 em novembro de 2005, em uma ação penal que apurava a suposta participação dele em esquema de venda de sentenças. Ele foi absolvido nesse caso em 2015, mas continuou afastado em razão de processo administrativo disciplinar (PAD) sobre o mesmo assunto.

Your browser does not support the audio element. TRF2 formaliza nome de juiz afastado por 17 anos para vaga de desembargador

Em meio a diversas decisões e recursos judiciais, o processo disciplinar contra Macário foi parar no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O órgão decidiu, em novembro de 2022 , que o prazo para julgamento do caso já havia sido extrapolado. Com isso, foi determinada a reintegração do magistrado às funções, mas ainda havia outra decisão de afastamento dele do cargo, proferida pelo próprio Tribunal Regional Federal da 2ª Região em uma ação de improbidade administrativa.

Essa ação tramitou em sigilo, sob a relatoria do desembargador federal Sérgio Schwaitzer, da 7ª Turma Especializada, e teve o julgamento concluído no dia 3 de maio, quando foi mantida a sentença que rejeita a petição inicial da ação de improbidade proposta pelo MPF. Com isso, o TRF2 determinou que Macário Júdice reassumisse as suas funções no dia seguinte, 4 de maio, à frente da 3ª Vara Federal Cível de Vitória.

TRF2 tem duas vagas disponíveis

Há duas vagas de desembargador federal abertas no TRF2. A primeira delas é referente à 35ª vaga de desembargador do TRF2, criada pela Lei 14.253/2021, que ainda não foi preenchida. É para esse posto que o nome de Macário foi indicado pelo presidente do tribunal.

A lei em questão criou oito novas vagas no TRF da 2ª Região, sendo que as outras sete vagas foram preenchidas em 2022, conforme apuração da reportagem de A Gazeta.

Seguindo o princípio de alternância, a última vaga criada pela Lei 14.253/2021 deverá ser preenchida pelo critério de antiguidade, ainda de acordo com a apuração de A Gazeta. Assim sendo, Macário ficaria com a vaga, já que é o juiz federal mais antigo da lista da Justiça Federal no Espírito Santo e Rio de Janeiro.

A segunda vaga aberta no TRF2 é decorrente da aposentadoria do desembargador federal Ivan Athiê, que foi homenageado pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal no dia 4 de maio, após quase quatro décadas de exercício da magistratura.