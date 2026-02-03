Moto bate em viatura durante abordagem a suspeito de assalto em Cachoeiro

Viatura e moto bateram enquanto PM tentava impedir um roubo em Cachoeiro Crédito: Redes sociais

Um acidente entre uma viatura e uma moto aconteceu enquanto a Polícia Militar impedia uma tentativa de roubo na Avenida Aristides Campos, no bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (3). De acordo com a corporação, os policiais passavam pelo local quando viram um motociclista armado tentando roubar um carro.

O suspeito fugiu ao ser abordado e, para tentar impedir a fuga, um dos policiais atirou na direção dele. Mesmo assim, ele conseguiu ir embora. No mesmo momento, outra moto que circulava pela via bateu de frente com uma das viaturas. O motociclista ficou ferido e foi socorrido pelo Samu/192. O estado de saúde dele não foi informado.

Segundo a Polícia Militar, após buscas, o suspeito foi encontrado e detido. Ele foi levado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e a Polícia Civil foi procurada para mais detalhes.