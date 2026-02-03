Home
>
Política
>
Justiça manda Instagram derrubar perfis com ataques a secretária do ES

Justiça manda Instagram derrubar perfis com ataques a secretária do ES

A Meta, empresa responsável pela rede social, tem prazo de cinco dias para excluir os perfis e também deverá fornecer dados dos criadores das contas

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17:38

A Justiça estadual determinou, em decisões reveladas nesta segunda-feira (2), que o Instagram remova imediatamente três perfis anônimos que fazem ataques sistemáticos contra Tatiane Beccalli, atual secretária de Turismo de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.

Recomendado para você

A Meta, empresa responsável pela rede social, tem prazo de cinco dias para excluir os perfis e também deverá fornecer dados dos criadores das contas

Justiça manda Instagram derrubar perfis com ataques a secretária do ES

Na mesma decisão, a Justiça determinou que o deputado do PL indenize a servidora em R$ 15 mil como reparação por danos morais

Gilvan da Federal é condenado por atacar diretora de escola

Ex-deputado estadual vai disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. O partido está praticamente definido

O destino de Sergio Majeski nas eleições de 2026

Por se tratar de ações promovidas por diferentes perfis, a Justiça analisou os pedidos individualmente, o que gerou decisões específicas para cada processo, embora o contexto e a fundamentação jurídica sejam idênticos para todos os casos.

Em cada uma dessas determinações, foi dado à Meta — dona do Instagram, Facebook e WhatsApp — o prazo de cinco dias para excluir os perfis, sob pena de multa diária de R$ 1 mil podendo chegar a R$ 40 mil por processo. Além disso, a empresa deve entregar à Justiça os registros de acesso (IPs), horários e dados cadastrais de quem criou as contas.

instagram
Perfis anônimos foram criados no Instagram para atacar secretária de Conceição da Barra Crédito: Freepik

Caso o endereço físico não seja localizado, a empresa precisará indicar o provedor de internet usado pelos responsáveis pelos ataques desde dezembro de 2024. As ações miram as páginas identificadas como: @barrensedagema, @barra_amordeverao e @fuxicobarrense, que estariam sendo utilizadas para disseminar ofensas pessoais sob o pretexto de críticas políticas, conforme descrito no processo. 

Ao conceder as liminares, a 1ª Vara de Conceição da Barra entendeu que, embora a Constituição Federal garanta a liberdade de pensamento, da mesma forma proíbe expressamente o anonimato.

Ainda no entendimento do juízo de primeiro grau, as páginas analisadas não tinham o propósito de informar o público, mas, sim, de agredir a secretária e outras pessoas da cidade. Nas decisões da 1ª Vara de Conceição da Barra, todas reveladas na mesma data, destaca-se que "a liberdade de comunicação não é absoluta, uma vez que veda o excesso na divulgação das informações que possam expor indevidamente a intimidade ou acarretar danos à honra e à imagem das pessoas".

Atualmente, os processos tramitam em segredo de Justiça por envolverem dados sigilosos e detalhes da vida privada da secretária. Na mesma decisão, a Justiça ordenou que as ações andem juntas para facilitar a identificação de um possível grupo ou pessoa que comande todas as páginas simultaneamente.

Por se tratar de decisões de primeira instância e em caráter de liminar, ainda cabe recurso por parte da Meta ou dos próprios administradores das páginas.

LEIA MAIS SOBRE A POLÍTICA NO ES:

Gilvan da Federal é condenado por atacar diretora de escola

Câmara da Serra tem quatro novos vereadores; veja quem são

Praia e parque: MP apura uso indevido de carro oficial por vice-prefeito de Afonso Cláudio

Justiça nega volta de vereadores afastados e posse de suplentes é mantida na Serra

TCES autoriza contrato de locação na Serra avaliado em R$ 23,7 milhões

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais