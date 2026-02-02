Letícia Gonçalves
Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

O destino de Sergio Majeski nas eleições de 2026

Ex-deputado estadual vai disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. O partido está praticamente definido

Vitória
Publicado em 02/02/2026 às 18h56
O ex-deputado estadual Sergio Majeski
O ex-deputado estadual Sergio Majeski. Crédito: Lucas S. Costa/Ales

O ex-deputado estadual Sergio Majeski, atual diretor da Escola do Legislativo na Assembleia, vai disputar uma vaga na Casa este ano. De acordo com o que a coluna apurou, o destino partidário do ex-parlamentar está praticamente selado: será o MDB.

Majeski concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022 pelo PSDB e, nos bastidores, cogitava-se a possibilidade de ele retornar à sigla.

Mas o ninho tucano, antes presidido no estado por Vandinho Leite, passou por uma reviravolta e está sob a batuta do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.

No MDB, Majeski deve compor chapa com outros futuros egressos do PSDB, como o próprio Vandinho e o deputado estadual Mazinho dos Anjos.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

"Não está nada bem", diz deputado sobre relação com prefeito da Serra
Curtas políticas: O que Casagrande diz sobre a corrida pelo comando do MPES
Dois nomes estão na disputa pelo comando do MPES e um já é favorito
Pazolini pede férias à Polícia Civil. Entenda por que isso é um forte sinal eleitoral

A Gazeta integra o

Saiba mais
Sergio Majeski MDB Eleicões 2026

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.