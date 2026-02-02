O destino de Sergio Majeski nas eleições de 2026

O ex-deputado estadual Sergio Majeski, atual diretor da Escola do Legislativo na Assembleia, vai disputar uma vaga na Casa este ano. De acordo com o que a coluna apurou, o destino partidário do ex-parlamentar está praticamente selado: será o MDB.
Majeski concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022 pelo PSDB e, nos bastidores, cogitava-se a possibilidade de ele retornar à sigla.
Mas o ninho tucano, antes presidido no estado por Vandinho Leite, passou por uma reviravolta e está sob a batuta do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.
No MDB, Majeski deve compor chapa com outros futuros egressos do PSDB, como o próprio Vandinho e o deputado estadual Mazinho dos Anjos.
