"Não está nada bem", diz deputado sobre relação com prefeito da Serra

Weverson Meireles, prefeito da Serra. Crédito: Carlos Alberto Silva

O prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT), sustenta que a relação com o Podemos é boa, apesar da exoneração do então secretário de Turismo, Anderson Madeira. O prefeito já disse à coluna que o partido pode indicar um outro nome para chefiar a pasta.



O presidente municipal da sigla, deputado estadual Alexandre Xambinho, entretanto, tem uma perspectiva bem diferente dessa história.

"Muito me estranha essa atitude dele, de se fechar, não conversar, não dialogar e falar que está tudo bem. Não está nada bem, não", disparou o parlamentar.

A questão toda é uma disputa por espaço no primeiro escalão da prefeitura. De acordo com Xambinho, após as eleições de 2024, o combinado era que o Podemos chefiasse duas secretarias, mas ficou com apenas uma, a Setur.

Em novembro de 2025, o então titular da pasta, Anderson Madeira, foi exonerado por Weverson.

"O Podemos pode indicar quando quiser um outro nome. Inclusive, outras pessoas indicadas pelo partido continuam nos cargos. O problema era de desempenho na pasta", afirmou o prefeito, na última quinta-feira (29).

Xambinho, por sua vez, destacou que o partido foi pego de surpresa com a exoneração:

"Em momento algum ele fez uma avaliação do período da gestão do Anderson à frente da secretaria. Estamos aguardando o posicionamento do prefeito. Se ele tem interesse em manter a parceria com o Podemos, que ele possa procurar o partido".

SOBROU PARA SERGINHO VIDIGAL

E mais: o deputado alertou que o entrevero pode atrapalhar a vida eleitoral de outra pessoa.

"O Podemos está sendo procurado sistematicamente pelo ex-prefeito da cidade (Sérgio Vidigal) para filiar o filho dele, Serginho, ao partido. E essa situação dificulta", afirmou Xambinho.

Weverson é aliado de Vidigal e Serginho.

Procurado pela coluna, via assessoria de imprensa, o prefeito da Serra informou que mantém o que disse na última quinta-feira, ou seja, que a relação com o Podemos é boa e que, quando quiser, a legenda pode indicar um novo secretário de Turismo para a Serra.

