Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Folletto anuncia que não vai disputar a reeleição em 2026 e se retira de corridas eleitorais

Em entrevista à coluna, ele elencou os motivos que o levaram a tomar essa decisão. O PSB vai ter que encontrar um substituto na chapa de candidatos a deputado federal

Vitória
Publicado em 15/01/2026 às 15h08
Deputado federal Paulo Folletto
Deputado federal Paulo Folletto. Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O deputado federal Paulo Folletto (PSB) não vai disputar a reeleição em 2026. Aliás, a intenção dele é não concorrer mais a nenhum cargo público. A decisão foi comunicada ao presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, na quarta-feira (14). O governador Renato Casagrande (PSB) soube antes.

Folletto está no quarto mandato consecutivo na Câmara dos Deputados e, até então, constava como integrante da chapa de pré-candidatos do partido. Agora, vai ter que ser substituído.

"Disputa eleitoral parou. Tenho 24 anos de mandatos e disputas eleitorais, nesse período tivemos muitos avanços no Espírito Santo, mas o cenário nacional me deixa desanimado, o povo está cansado e as coisas não mudam", afirmou o parlamentar à coluna, nesta quinta (15).

     

      

"É escândalo do INSS, é Banco Master, é o Judiciário anulando a Operação Lava Jato... Vou fazer 70 anos no ano que vem e estou cansado"

Além dos motivos elencados mais objetivamente, Folletto mencionou alguns problemas internos no PSB que o levaram a desistir de entrar na corrida de 2026.

   

   

"Não fiquei muito satisfeito com a forma como estão sendo conduzidas as candidaturas, a chapa é pouco ouvida. Com quatro mandatos, contribuí muito com o partido e não recebo a valorização devida"

"Pensei até em sair do PSB um tempo atrás, mas a base do partido gosta muito de mim. São 34 anos de filiação, não iriam nem acreditar. Então decidi ficar."

O deputado vai integrar a comissão eleitoral da sigla e ajudar nas eleições, mas apenas nos bastidores.

Outro fator que contribuiu para a decisão de não disputar, diretamente, mais pleitos eleitorais foram questões de saúde.

Folletto já foi submetido a quatro cirurgias, não tem sensibilidade na perna esquerda e passou por outros problemas recentemente, algo que atrapalha, por exemplo, a locomoção inerente a uma campanha eleitoral.

    

   

"A última campanha (2022) já foi bastante difícil. Eu conseguiria novamente, pois sou bastante resiliente à dor, mas isso contribuiu para a minha decisão, sim"

E AGORA?

Pelas contas do próprio Folletto, o PSB vai precisar de um substituto na chapa de candidatos a deputado federal que tenha, no mínimo, 40 mil ou 50 mil votos. É tarefa árdua no Espírito Santo, mas o próprio deputado deve ajudar, na comissão eleitoral, a encontrar uma solução.

Ele tem base eleitoral em Colatina e, na cidade, pretende apoiar a eleição do vereador Claudinei Costa (PSB) para deputado estadual.

"Vou apoiar também a eleição do Renato (Casagrande), ao Senado e do Ricardo (Ferraço, ao governo). Não vou sumir", garantiu.

"Mas a ideia é eu, pessoalmente, não disputar mais nada, a não ser que aconteça uma hecatombe no futuro. Tratei disso com minha família no Natal, meus filhos ficaram felizes."

