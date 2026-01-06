Ausência de Arnaldinho marca primeira agenda de Casagrande em Vila Velha após apoio a Ricardo

Inauguração da reforma da delegacia de Cobilândia. Crédito: Mateus Fonseca/Governo-ES

O governador Renato Casagrande (PSB) participou, nesta terça-feira (6), da primeira agenda pública em Vila Velha em 2026. Ele inaugurou a reforma do 18º Distrito Policial, em Cobilândia. O ato foi rápido, protocolar, com descerramento de placa e visita às instalações.



Uma ausência, entretanto, foi sentida. Normalmente, em eventos desse tipo, o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo (PSDB), aparece ao lado do chefe do Executivo estadual.

Desta vez, quem compareceu foi o vice-prefeito, Cael Linhalis (PSB).

Arnaldinho é pré-candidato ao Palácio Anchieta e aliado do governador. Mas Casagrande decidiu apoiar outro na corrida, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

A solenidade desta terça foi a primeira em território canela verde após o socialista ungir Ricardo.

Cael garantiu, entretanto, que a ausência do prefeito no ato de inauguração não teve a ver com o entrevero político-eleitoral.

"Ontem estava tudo certinho, ele (Arnaldinho) viria e eu não viria. Hoje cedo ele teve algum problema pessoal, alguma coisa, e ele ligou para mim, pediu para eu vir e justificar com o governador", contou o vice-prefeito.

Cael Linhalis (PSB) Vice-prefeito de Vila Velha "Justifiquei (a ausência de Arnaldinho) e não tem nada de conflito"

Se o prefeito for mesmo candidato, vai ter que renunciar ao mandato em Vila Velha. Nesse caso, caberá a Cael assumir a administração do município até dezembro de 2028.

Questionado se está preparado para a tarefa, o vice-prefeito respondeu positivamente, mas pontuou que as movimentações eleitorais de Arnaldinho são realizadas com diálogo, inclusive com Casagrande:

"O prefeito está avaliando o jogo com ele (governador) e com o grupo político. A gente não tem como fazer isso de forma diferente, tem que ser de forma dialogada. Ele tem se colocado para debater o Espírito Santo e o contexto político do estado, mas é muito respeitoso".

Enquanto a solenidade transcorria, Arnaldinho publicou dois stories no Instagram. Em um, divulgou "recebidos", copos de açaí. No outro, apareceu no gabinete ao lado "do pastor Thiago em conversa sobre o grande evento Arena de Verão Ives Church".

Arnaldinho Borgo. Crédito: Instagram/@arnaldinhoborgo

Curiosamente, quem marcou presença em Cobilândia foi o prefeito do município vizinho, Euclério Sampaio (MDB).

Euclério é aliado de primeira hora de Casagrande e Ricardo e também pré-candidato a senador.

Ricardo Ferraço tem a preferência não apenas do governador mas da maioria dos integrantes do grupo governista para disputar o comando do Executivo estadual.

Arnaldinho, porém, não jogou a toalha e tenta viabilizar a própria candidatura. Depois de Casagrande confirmar o endosso a Ricardo, o prefeito de Vila Velha afirmou que a decisão sobre quem vai ser o próximo governador do Espírito Santo "é do povo".

Casagrande, por sua vez, considerou isso "um pleonasmo".

Climão.

