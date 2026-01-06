Letícia Gonçalves
Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Ausência de Arnaldinho marca primeira agenda de Casagrande em Vila Velha após apoio a Ricardo

Prefeito de Vila Velha é pré-candidato ao Palácio Anchieta, mas governador decidiu apoiar o vice-governador, Ricardo Ferraço (MDB)

Vitória
Publicado em 06/01/2026 às 13h39
Renato Casagrande na inauguração da reforma da delegacia de Cobilândia
Inauguração da reforma da delegacia de Cobilândia. Crédito: Mateus Fonseca/Governo-ES

O governador Renato Casagrande (PSB) participou, nesta terça-feira (6), da primeira agenda pública em Vila Velha em 2026. Ele inaugurou a reforma do 18º Distrito Policial, em Cobilândia. O ato foi rápido, protocolar, com descerramento de placa e visita às instalações.

Uma ausência, entretanto, foi sentida. Normalmente, em eventos desse tipo, o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo (PSDB), aparece ao lado do chefe do Executivo estadual.

Desta vez, quem compareceu foi o vice-prefeito, Cael Linhalis (PSB).

Arnaldinho é pré-candidato ao Palácio Anchieta e aliado do governador. Mas Casagrande decidiu apoiar outro na corrida, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

A solenidade desta terça foi a primeira em território canela verde após o socialista ungir Ricardo.

Cael garantiu, entretanto, que a ausência do prefeito no ato de inauguração não teve a ver com o entrevero político-eleitoral.

"Ontem estava tudo certinho, ele (Arnaldinho) viria e eu não viria. Hoje cedo ele teve algum problema pessoal, alguma coisa, e ele ligou para mim, pediu para eu vir e justificar com o governador", contou o vice-prefeito.

Cael Linhalis (PSB)

Vice-prefeito de Vila Velha

"Justifiquei (a ausência de Arnaldinho) e não tem nada de conflito"

Se o prefeito for mesmo candidato, vai ter que renunciar ao mandato em Vila Velha. Nesse caso, caberá a Cael assumir a administração do município até dezembro de 2028.

Questionado se está preparado para a tarefa, o vice-prefeito respondeu positivamente, mas pontuou que as movimentações eleitorais de Arnaldinho são realizadas com diálogo, inclusive com Casagrande:

"O prefeito está avaliando o jogo com ele (governador) e com o grupo político. A gente não tem como fazer isso de forma diferente, tem que ser de forma dialogada. Ele tem se colocado para debater o Espírito Santo e o contexto político do estado, mas é muito respeitoso".

Enquanto a solenidade transcorria, Arnaldinho publicou dois stories no Instagram. Em um, divulgou "recebidos", copos de açaí. No outro, apareceu no gabinete ao lado "do pastor Thiago em conversa sobre o grande evento Arena de Verão Ives Church".

Arnaldinho Borgo
Arnaldinho Borgo. Crédito: Instagram/@arnaldinhoborgo

Curiosamente, quem marcou presença em Cobilândia foi o prefeito do município vizinho, Euclério Sampaio (MDB).

Euclério é aliado de primeira hora de Casagrande e Ricardo e também pré-candidato a senador.

Ricardo Ferraço tem a preferência não apenas do governador mas da maioria dos integrantes do grupo governista para disputar o comando do Executivo estadual.

Arnaldinho, porém, não jogou a toalha e tenta viabilizar a própria candidatura. Depois de Casagrande confirmar o endosso a Ricardo, o prefeito de Vila Velha afirmou que a decisão sobre quem vai ser o próximo governador do Espírito Santo "é do povo".

Casagrande, por sua vez, considerou isso "um pleonasmo".

Climão.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

No ES, um Flávio Bolsonaro diferente do pai, mas nem tanto
Magno diz que Flávio vai ter palanque no ES e "ninguém vai surfar na onda Bolsonaro"
Hartung e 'energia': os recados de Arnaldinho Borgo após Casagrande escolher Ricardo
"Continuidade com aperfeiçoamento", a aposta de Ricardo e Casagrande para 2026
"Helder vai representar o projeto do Lula no ES", diz presidente nacional do PT

A Gazeta integra o

Saiba mais
Renato Casagrande Euclério Sampaio Arnaldinho Borgo cobilandia Letícia Gonçalves Eleicões 2026

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.