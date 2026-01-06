Ausência de Arnaldinho marca primeira agenda de Casagrande em Vila Velha após apoio a Ricardo

O governador Renato Casagrande (PSB) participou, nesta terça-feira (6), da primeira agenda pública em Vila Velha em 2026. Ele inaugurou a reforma do 18º Distrito Policial, em Cobilândia. O ato foi rápido, protocolar, com descerramento de placa e visita às instalações.
Uma ausência, entretanto, foi sentida. Normalmente, em eventos desse tipo, o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo (PSDB), aparece ao lado do chefe do Executivo estadual.
Desta vez, quem compareceu foi o vice-prefeito, Cael Linhalis (PSB).
Arnaldinho é pré-candidato ao Palácio Anchieta e aliado do governador. Mas Casagrande decidiu apoiar outro na corrida, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).
A solenidade desta terça foi a primeira em território canela verde após o socialista ungir Ricardo.
Cael garantiu, entretanto, que a ausência do prefeito no ato de inauguração não teve a ver com o entrevero político-eleitoral.
"Ontem estava tudo certinho, ele (Arnaldinho) viria e eu não viria. Hoje cedo ele teve algum problema pessoal, alguma coisa, e ele ligou para mim, pediu para eu vir e justificar com o governador", contou o vice-prefeito.
Se o prefeito for mesmo candidato, vai ter que renunciar ao mandato em Vila Velha. Nesse caso, caberá a Cael assumir a administração do município até dezembro de 2028.
Questionado se está preparado para a tarefa, o vice-prefeito respondeu positivamente, mas pontuou que as movimentações eleitorais de Arnaldinho são realizadas com diálogo, inclusive com Casagrande:
"O prefeito está avaliando o jogo com ele (governador) e com o grupo político. A gente não tem como fazer isso de forma diferente, tem que ser de forma dialogada. Ele tem se colocado para debater o Espírito Santo e o contexto político do estado, mas é muito respeitoso".
Enquanto a solenidade transcorria, Arnaldinho publicou dois stories no Instagram. Em um, divulgou "recebidos", copos de açaí. No outro, apareceu no gabinete ao lado "do pastor Thiago em conversa sobre o grande evento Arena de Verão Ives Church".
Curiosamente, quem marcou presença em Cobilândia foi o prefeito do município vizinho, Euclério Sampaio (MDB).
Euclério é aliado de primeira hora de Casagrande e Ricardo e também pré-candidato a senador.
Ricardo Ferraço tem a preferência não apenas do governador mas da maioria dos integrantes do grupo governista para disputar o comando do Executivo estadual.
Arnaldinho, porém, não jogou a toalha e tenta viabilizar a própria candidatura. Depois de Casagrande confirmar o endosso a Ricardo, o prefeito de Vila Velha afirmou que a decisão sobre quem vai ser o próximo governador do Espírito Santo "é do povo".
Casagrande, por sua vez, considerou isso "um pleonasmo".
Climão.
