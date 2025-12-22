Magno diz que Flávio vai ter palanque no ES e "ninguém vai surfar na onda Bolsonaro"

Os senadores Flávio Bolsonaro e Magno Malta no Aeroporto de Vitória. Magno foi submetido recentemente a uma cirurgia no joelho, por isso a cadeira de rodas. Crédito: Carlos Alberto Silva

O PL deve lançar candidato próprio ao governo do Espírito Santo em 2026. Essa possibilidade não estava descartada, mas ganhou força após o anúncio da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.



O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou ao Aeroporto de Vitória às 18h desta segunda-feira (22), duas horas após o previsto, acompanhado do senador Magno Malta, presidente estadual do PL. Veio participar de um culto de "clamor pelo Brasil".

Em entrevista coletiva realizada no saguão, em meio a apoiadores, Magno afirmou que "o Flávio certamente vai ter um palanque aqui".

O candidato ou candidata não está definido, mas Magno garantiu que o partido tem filiados aptos à tarefa, embora não tenha citado nomes.

O próprio Flávio Bolsonaro assegurou que o PL tem "tudo para ter um palanque completo aqui para disputar a eleição em 2026".

Por "palanque completo", entenda-se candidatos a governador, vice e senador.

Para o Senado, o partido já lançou a pré-candidatura de Maguinha Malta, filha do senador do Espírito Santo.

A OPÇÃO GUERINO ZANON

Em relação ao Palácio Anchieta, especula-se a possibilidade do PL filiar e lançar a candidatura do ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon, que hoje está no PSD.

Essa conversa, de acordo com Magno, porém, ainda não ocorreu:

"Guerino é meu amigo, gosto dele, me apoiou em quatro eleições de senador. Eu convidei ele para vir para o PL em 2022, para ele ser nosso candidato a governador, ele não aceitou (...) Não tenho nenhum senão contra Guerino Zanon, mas essa conversa não procede. Eu não conversei com ele. Posso vir a conversar, mas não conversei".

E PAZOLINI?

Enquanto isso, há um pré-candidato à chefia do Executivo estadual que flerta, principalmente por meio de interlocutores, com o PL estadual.

Trata-se do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). O time de Pazolini gostaria de atrair o PL para a aliança.

O prefeito da Capital, contudo, embora seja um político de direita, ou centro-direita, não recita ao pé da letra a cartilha bolsonarista.

O mais perto que chegou disso foi ao defender, em abril, a anistia aos acusados de participação na tentativa de golpe de Estado de 2023.

Mas Pazolini não se diz abertamente um apoiador da família Bolsonaro e tem um perfil mais comedido, em comparação aos fãs mais aguerridos do clã.

Ao ser questionado sobre o prefeito de Vitória, Magno respondeu que o PL vai conversar com integrantes da direita e da centro-direita, mas com um porém:

"Nós temos um projeto, então vamos discutir isso juntos, mas discutir com quem quer enfrentar esse momento difícil, sabe? Uma pessoa que põe a cara, que vai lá e defende Jair Bolsonaro".

Nesses termos, o prefeito de Vitória não pode ser descrito como alguém que "põe a cara".

Magno Malta Senador e presidente estadual do PL "Ninguém vai surfar na onda Jair Bolsonaro. Ninguém vai surfar no peso do PL"

O peso do PL, sozinho, entretanto, não faz milagre, mesmo em um estado em que a maioria dos eleitores, em 2018 e 2022, preferiu Jair Bolsonaro.

Em 2024, por exemplo, a sigla lançou 50 candidatos a prefeito no Espírito Santo, o maior número entre todas as siglas.

Elegeu apenas cinco, em cidades pequenas.

A Gazeta integra o Saiba mais