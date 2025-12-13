"Helder vai representar o projeto do Lula no ES", diz presidente nacional do PT

Edinho Silva, presidente nacional do PT. Crédito: Reprodução

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou, em vídeo exibido à militância petista neste sábado (13), que o deputado federal Helder Salomão "vai representar o nosso projeto, o projeto do presidente Lula aí no estado".



Helder é pré-candidato ao governo do Espírito Santo e já contava, nos bastidores, com o aval da direção nacional do partido para tal. Agora, é oficial.



De acordo com Edinho Silva, o objetivo é, além de participar da corrida pelo governo estadual, reeleger o senador Fabiano Contarato e ampliar as bancadas do partido na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa.

"Vamos juntos, com apoio do PT nacional, com apoio do presidente Lula, construir nossa tática eleitoral do Espírito Santo", afirmou o líder petista.

O vídeo foi apresentado durante uma plenária do PT-ES realizada em Vitória, encerrando um périplo que Helder realizou pelo estado nos últimos meses.

"Ele (Edinho) hoje fala não só como presidente do partido, mas também transmitindo o aval do presidente Lula. Portanto, agora é de conhecimento público que o Helder tem o apoio do PT e tem o apoio também do presidente Lula", ressaltou o presidente estadual da sigla, João Coser, em entrevista à coluna.

"A consolidação de candidaturas ocorre lá no meio do ano que vem, mas a partir de agora nós não temos mais nenhuma dúvida da consolidação dessa candidatura dentro do PT, assim como a candidatura à reeleição do Contarato", completou.

O deputado federal Helder Salomão discursa em plenária do PT em Vitória. Crédito: Rodrigo Gavini/Divulgação

Helder Salomão, por sua vez, afirmou, ao discursar no evento do PT, que sua pré-candidatura já chacoalhou o tabuleiro político local.

Em entrevista à coluna, o deputado voltou a dizer que se considera competitivo.

O PT, nacionalmente e no Espírito Santo, enfrenta forte rejeição, embora ainda assim consiga angariar uma quantidade significativa de votos, ao menos para o parlamento.

Helder foi o deputado federal mais votado do estado em 2022. Já em 2024 o partido não elegeu nenhum prefeito no território capixaba.

O pré-candidato ao governo quer "furar a bolha", ir além das lideranças e dos votos que costumeiramente já são destinados à legenda.

Helder Salomão (PT) Deputado federal "A nossa pré-candidatura já começou a furar a bolha"

"É um movimento ainda silencioso, porque as pessoas esperam o momento ideal para se manifestar, mas aqui hoje, por exemplo, nós tínhamos pessoas de partidos que não são aqueles que foram anunciados (ao microfone). Nós tínhamos aqui pelo menos umas 20 ou 30 pessoas de outros partidos, além dos anunciados hoje (PSOL, PCdoB e PV foram os citados abertamente no evento)."

"Nós estamos abertos a conversar com todo mundo que quiser conversar sobre o presente e o futuro do Espírito Santo. Nós só não queremos aliança com quem é contra a democracia, com quem ataca as instituições democráticas", acrescentou Helder.

