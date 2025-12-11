Pazolini e Kassab se encontram e aliado de Hartung exorta: 'Que venha 2026!'

Lorenzo Pazolini reuniu-se com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Crédito: Instagram/@josecarlosfonsecajr

Em meio ao flerte com o PSD, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), reuniu-se, nesta quinta-feira (11) com o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.



Aliados do prefeito e, pelo visto, o próprio também, trabalham para atrair a legenda para uma aliança eleitoral em 2026. Pazolini é pré-candidato ao Palácio Anchieta.

O principal nome do partido no Espírito Santo é o ex-governador Paulo Hartung, que frequentemente faz elogios públicos ao prefeito de Vitória.

Kassab já disse que Hartung só não vai ser candidato ao governo se não quiser, mas o ex-governador ainda não disse se vai ou não participar do pleito do ano que vem.

Os sinais que Hartung emite, porém, são mais de incentivo a Pazolini.

O presidente estadual do PSD é o prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos.

Ele, devido à atuação como chefe do Executivo municipal, mantém uma relação cortês com o governo Renato Casagrande (PSB) e com o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que é o principal adversário de Pazolini.

Ao mesmo tempo, Renzo mantém diálogo com o prefeito da Capital e seus interlocutores.

A aposta nos bastidores é de que, por força da direção nacional do PSD e por influência de Hartung, o partido pende mais para Pazolini que para Ricardo.

A foto que mostra o prefeito e Kassab lado a lado ilustra essa percepção.

Aliado de Hartung, José Carlos Fonseca Jr registrou o momento em publicação no Instagram, na qual exortou:

“A conversa entre Kassab e Pazolini certamente foi muito boa: a ambos não faltam experiência em gestão pública de qualidade, sensibilidade para lidar com gente e capacidade para avançar! Que venha 2026!”

