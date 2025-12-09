Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

PSDB-ES sofre debandada após ascensão de Arnaldinho à presidência

Prefeitos e vice-prefeitos assinaram cartas de desfiliação após posarem para foto ao lado do ex-presidente estadual da sigla, Vandinho Leite

Vitória
Publicado em 09/12/2025 às 15h35
Vandinho Leite, Mazinho dos Anjos e prefeitos do PSDB
Vandinho Leite, Mazinho dos Anjos, prefeitos e vice-prefeitos do PSDB. Crédito: Instagram/@vandinholeite

Quatro prefeitos e seis ex-prefeitos de cidades do Espírito Santo desfiliaram-se do PSDB após a chegada do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ao partido. Desde a última quinta-feira (4), o político canela verde preside a sigla no estado, por decisão do líder nacional da legenda, Aécio Neves. Como consequência imediata, o então presidente estadual, Vandinho Leite, foi destituído.

Nesta terça (9), várias cartas de desfiliação foram enviadas a Arnaldinho após um encontro entre prefeitos e vice-prefeitos do PSDB com o ex-presidente da sigla.

Vandinho até publicou uma foto nas redes sociais com os correligionários, com a seguinte legenda: "Política se faz com gratidão, lealdade e história. Laços construídos com parceria mútua não se rompem — se fortalecem".

Prefeitos que assinaram cartas de desfiliação do PSDB:

  • Marcos Guerra — São Roque do Canaã
  • Kleber Medici da Costa— Santa Teresa
  • Joadir Lourenço Marques — Laranja da Terra
  • Dr. Lúcio — Mantenópolis

Vice-prefeitos que assinaram cartas de desfiliação do PSDB:

  • Maurício de Almeida Aguiar — São José do Calçado
  • Kaydman Martins Jordem — Alegre
  • José Marcos de Castro — Muqui
  • Glauber  Tonon — João Neiva
  • Valter Felix Fritz — Ecoporanga
  • Marcos da Silva Bernardes - Bom Jesus do Norte

Ele, que é deputado estadual, é também o líder do governo Renato Casagrande (PSB) na Assembleia Legislativa e vai continuar na função, de acordo com o governador.

O próprio Vandinho também já avisou que pretende sair do PSDB, assim como o outro deputado estadual do partido, Mazinho dos Anjos.

Só que, para os parlamentares, é mais complicado. Eles, via de regra, têm que esperar a janela partidária, a ser aberta no ano que vem, para trocar de sigla, ao contrário dos prefeitos e vice-prefeitos, que podem fazer isso a qualquer momento sem o risco de perder o mandato.

Na última quinta-feira, Vandinho caiu atirando, acusou Arnaldinho de ter "postura ingrata, arrogante e truculenta".

OS MOTIVOS

O teor das cartas de desfiliação assinadas pelos prefeitos e vices tucanos é o mesmo. Os motivos elencados por eles para sair do partido são:

A decisão decorre de mudanças profundas ocorridas na estrutura e funcionamento do partido, especialmente:

"1. Alterações relevantes do estatuto, que restringiram direitos, concentraram poderes e comprometeram a democracia interna, hipótese reconhecida como justa causa pelo TSE.

2. Supressão de convenções e participação da base, inviabilizando o processo democrático e a autonomia dos diretórios municipais.

3. Grave crise institucional no PSDB nacional, marcada por instabilidade, disputas internas e mudanças abruptas de orientação política, rompendo a identidade que motivou minha filiação.

4. Intervenções partidárias, que afetaram diretórios e reduziram a representatividade local, situação reconhecida pela Justiça Eleitoral como causa legítima para desfiliação."

Arnaldinho Borgo foi procurado pela coluna, mas, até a publicação deste texto, não havia se manifestado sobre o movimento de debandada no PSDB-ES.

(Com informações de Tiago Alencar)

