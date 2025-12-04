Vandinho: "Arnaldinho teve postura ingrata, arrogante e truculenta"

Deputado estadual Vandinho Leite. Crédito: Ana Salles/Ales

O deputado estadual Vandinho Leite agora é ex-presidente do PSDB do Espírito Santo. Foi substituído pelo prefeito de Vila Velha, o recém-filiado Arnaldinho Borgo, por decisão do presidente nacional da legenda, Aécio Neves.



Obviamente, o parlamentar estadual não está nada satisfeito com a situação, mas a questão aqui não é apenas uma disputa interna por poder. Vandinho é o líder do governo na Assembleia Legislativa, aliado, portanto, do governador Renato Casagrande (PSB). E caiu atirando.

Para ele, Arnaldinho teve uma "postura ingrata, truculenta e arrogante", ao assumir o comando do PSDB estadual sem conversar, antes, com as lideranças locais. O prefeito costurou a movimentação diretamente com o presidente nacional do partido, Aécio Neves.

Nesta quinta-feira (4), ao anunciar a filiação e ascensão na hierarquia partidária, Arnaldinho argumentou, em entrevista coletiva, que não tomou o partido de ninguém.

Mas Vandinho discorda. "Que democracia é essa? Sem diálogo?"

"Ameaça não faz agrupamento para disputar a eleição. Ele está confundindo a forma que ele lida com os políticos de Vila Velha com os do estado", alfinetou o (ainda) tucano.

O deputado estadual já decidiu que vai sair do partido, assim como o outro integrante da bancada estadual da legenda, Mazinho dos Anjos.

Os dois estiveram no gabinete de Casagrande nesta quinta, horas antes da entrevista coletiva concedida pelo prefeito de Vila Velha.

"Sou líder do governo e estou sempre conversando com o governador", tergiversou Vandinho.

"Mas o que posso dizer é que o prefeito de Vila Velha só é bem avaliado na cidade graças aos investimentos feitos pelo governo estadual lá. Eu fiquei sabendo que o governador só soube dessa movimentação do prefeito após a ida do prefeito a Brasília (para falar com Aécio). Isso só reforça o sentimento que tenho em relação a ele (Arnaldinho): ingratidão".

Vandinho é pré-candidato à reeleição e vai ter que encontrar outro abrigo partidário para disputar.

"Em breve vou anunciar de que forma vou participar de um projeto eleitoral, obviamente que faça parte desse projeto de Casagrande e Ricardo Ferraço", completou.

Arnaldinho, na entrevista coletiva concedida nesta tarde para anunciar sua chegada ao ninho tucano, afirmou desejar a permanência dos que estão voando para longe, inclusive Vandinho e Mazinho, e pretende conversar com eles.

Já quanto ao ex-prefeito Max Filho, que já pediu desfiliação, o diálogo é improvável.

