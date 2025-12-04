Letícia Gonçalves
Com a chegada de Arnaldinho, Max Filho decide: "Estou me desfiliando do PSDB"

Ex-prefeito de Vila Velha é desafeto do atual chefe do Executivo municipal, que vai presidir o partido no ES

Vitória
Publicado em 04/12/2025 às 11h31
Arnaldinho e Max Filho
Max Filho e Arnaldinho Borgo durante debate realizado na Rede Gazeta durante as eleições de 2020. Crédito: Fernando Madeira

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, está prestes a se filiar ao PSDB e, antes mesmo da formalização do ato, o ex-prefeito da cidade Max Filho já pediu para sair.

"Estou me desfiliando hoje do PSDB. Já informei ao atual presidente estadual do partido, Vandinho Leite", contou Max à coluna, na manhã desta quinta-feira (4).

Max e Arnaldinho protagonizaram uma disputa acirrada pelo comando do Executivo municipal em 2020, com diversas trocas de farpas. Desde então, o ex-prefeito é um crítico, às vezes comedido, às vezes nem tanto, do chefe do Executivo municipal.

Arnaldinho não apenas vai se filiar como também presidir o ninho tucano no estado. Sob a liderança do adversário, Max Filho não aceita ficar.

"Não vou sair atirando (contra o partido) porque é onde fiz muitos amigos. Mas ele (Arnaldinho) se jogou sobre o partido como se jogou em outros e, no PSDB, obteve êxito", afirmou o ex-prefeito.

Antes de chegar ao PSDB, Arnaldinho flertou com outras siglas, como PSD, PP e PRD. O objetivo sempre foi encontrar condições para disputar o Palácio Anchieta, o que, em tese, o presidente nacional dos tucanos, Aécio Neves, lhe garantiu.

O prefeito de Vila Velha vai substituir Vandinho na presidência estadual.

Alguns aliados de Max também podem seguir os passos do ex-prefeito e debandar. Por outro lado, Arnaldinho certamente vai levar correligionários para a sigla.

Max não pretende disputar as eleições do ano que vem, logo, não tem pressa para encontrar outro abrigo partidário.

Em 2024, ele apoiou Mauricio Gorza, que disputou a Prefeitura de Vila Velha pelo PSDB mesmo sem o aval de Vandinho.

A candidatura só foi possível por intervenção da direção nacional do partido, na época comandada por Marconi Perillo.

Gorza teve um desempenho tímido, recebeu 557 votos (0,23%) e ficou em quinto lugar no pleito. Arnaldinho foi reeleito com 79,04% dos votos válidos (193.451).

