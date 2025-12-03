Letícia Gonçalves
Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Arnaldinho Borgo finalmente consegue um partido para chamar de seu

Prefeito de Vila Velha vai não apenas se filiar ao PSDB, mas presidir a sigla no ES, de olho na disputa pelo Palácio Anchieta. Anúncio deve ser feito na quinta-feira (4)

Vitória
Publicado em 03/12/2025 às 19h03
Arnaldinho Borgo e Aécio Neves, em Brasília
Arnaldinho Borgo e Aécio Neves, em Brasília, no último dia 25. Crédito: Instagram/@aecionevesoficial

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, finalmente conseguiu o que tanto buscava desde, ao menos, março: um partido para chamar de seu. Ainda não é oficial, mas após uma conversa com o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, nesta quarta-feira (3), o martelo foi batido.

Arnaldinho vai não apenas se filiar ao PSDB, mas presidir o ninho tucano no Espírito Santo. 

A condição do prefeito para ingressar na legenda, ou em qualquer sigla, era ter a garantia de espaço para disputar o Palácio Anchieta. Então, podemos concluir que ele obteve o aval de Aécio para tal.

O anúncio deve ser feito na quinta-feira (4) e configura uma tremenda reviravolta. O PSDB, sob a presidência do deputado estadual Vandinho Leite, estava, no estado, no palanque do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), também pré-candidato ao Palácio.

A chegada de Arnaldinho força um cavalo de pau nesse aspecto e sacode o partido, que faz parte da base aliada do governador Renato Casagrande (PSB).

Vandinho, aliás, é líder do governo na Assembleia Legislativa e, definitivamente, saiu perdendo nesta história.

Outro tucano a quem temos que prestar atenção é o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas, quadro histórico da sigla e pré-candidato ao Senado.

A coluna apurou que a ideia de Aécio é prestigiar Luiz Paulo, com um lugar no novo diretório estadual.

Resta saber se ele vai mesmo disputar o Senado, já que o PSDB, ao que tudo indica, prepara-se para concorrer ao governo estadual.

O anúncio da filiação e ascensão meteórica de Arnaldinho ao partido ainda não foi feito para permitir conversas com integrantes tradicionais do PSDB no estado.

A não ser que ocorra outra grande reviravolta entre esta quarta e quinta, já está tudo acertado.

À parte as repercussões sobre tucanos e não tucanos, o fato é que a articulação que levou Arnaldinho para a sigla foi bem-sucedida e constitui uma vitória e tanto para o prefeito de Vila Velha.

Mas há outras batalhas pela frente.

A primeira e mais óbvia vai ser como equilibrar esse triunfo com a relação com os casagrandistas. 

O prefeito é aliado de primeira hora do governador. E Casagrande tem clara preferência pelo lançamento de Ricardo com o nome do grupo para disputar o governo estadual.

O socialista até já afirmou à coluna que vai anunciar o ungido, seja ele qual for, até o final deste ano, ou seja, em breve.

Em meio a isso, Arnaldinho não só obteve uma sobrevida eleitoral como bagunçou o coreto de um partido da base aliada.

Tecnicamente, porém, o prefeito não descumpriu o que havia prometido ao governador. Casagrande pediu que ele flertasse apenas com siglas aliadas, ao contrário do que ocorreu quando Arnaldinho tentou se filiar ao PSD de Paulo Hartung.

No último dia 25, o prefeito teve a primeira conversa com Aécio, em Brasília. O político mineiro estava prestes a assumir a presidência nacional do PSDB. E Arnaldinho combinou de ter uma segunda conversa com o líder tucano.

As especulações já estavam a mil.

Nesta quarta, com Aécio já à frente da sigla, ocorreu a nova reunião, também na capital federal. 

Não chega a ser, portanto, uma total surpresa para Casagrande, mas mais uma dor de cabeça para administrar.

O governador, na última quinta-feira (27), pregou "unidade" e pediu "sensibilidade" aos aliados, mas, bem antes disso, havia dado aval para as movimentações do prefeito de Vila Velha, que fez o que tinha que fazer.

Eis o resultado. Agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos. 

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Lá e cá: Renzo se encontra com Ricardo e Pazolini no mesmo dia
Como foi a conversa entre Casagrande e petistas sobre as eleições 2026 no ES
Casagrande sobre Rose: "Se tem desejo de ser candidata, tem que se movimentar"
Veja as comarcas de "difícil provimento" no ES e quanto cada juiz pode ganhar para trabalhar lá

A Gazeta integra o

Saiba mais
Aécio Neves PSDB Arnaldinho Borgo Letícia Gonçalves

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.