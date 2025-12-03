Arnaldinho Borgo finalmente consegue um partido para chamar de seu

Arnaldinho Borgo e Aécio Neves, em Brasília, no último dia 25. Crédito: Instagram/@aecionevesoficial

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, finalmente conseguiu o que tanto buscava desde, ao menos, março: um partido para chamar de seu. Ainda não é oficial, mas após uma conversa com o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, nesta quarta-feira (3), o martelo foi batido.



Arnaldinho vai não apenas se filiar ao PSDB, mas presidir o ninho tucano no Espírito Santo.

A condição do prefeito para ingressar na legenda, ou em qualquer sigla, era ter a garantia de espaço para disputar o Palácio Anchieta. Então, podemos concluir que ele obteve o aval de Aécio para tal.

O anúncio deve ser feito na quinta-feira (4) e configura uma tremenda reviravolta. O PSDB, sob a presidência do deputado estadual Vandinho Leite, estava, no estado, no palanque do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), também pré-candidato ao Palácio.

A chegada de Arnaldinho força um cavalo de pau nesse aspecto e sacode o partido, que faz parte da base aliada do governador Renato Casagrande (PSB).

Vandinho, aliás, é líder do governo na Assembleia Legislativa e, definitivamente, saiu perdendo nesta história.

Outro tucano a quem temos que prestar atenção é o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas, quadro histórico da sigla e pré-candidato ao Senado.

A coluna apurou que a ideia de Aécio é prestigiar Luiz Paulo, com um lugar no novo diretório estadual.

Resta saber se ele vai mesmo disputar o Senado, já que o PSDB, ao que tudo indica, prepara-se para concorrer ao governo estadual.

O anúncio da filiação e ascensão meteórica de Arnaldinho ao partido ainda não foi feito para permitir conversas com integrantes tradicionais do PSDB no estado.

A não ser que ocorra outra grande reviravolta entre esta quarta e quinta, já está tudo acertado.

À parte as repercussões sobre tucanos e não tucanos, o fato é que a articulação que levou Arnaldinho para a sigla foi bem-sucedida e constitui uma vitória e tanto para o prefeito de Vila Velha.

Mas há outras batalhas pela frente.

A primeira e mais óbvia vai ser como equilibrar esse triunfo com a relação com os casagrandistas.

O prefeito é aliado de primeira hora do governador. E Casagrande tem clara preferência pelo lançamento de Ricardo com o nome do grupo para disputar o governo estadual.

O socialista até já afirmou à coluna que vai anunciar o ungido, seja ele qual for, até o final deste ano, ou seja, em breve.

Em meio a isso, Arnaldinho não só obteve uma sobrevida eleitoral como bagunçou o coreto de um partido da base aliada.

No último dia 25, o prefeito teve a primeira conversa com Aécio, em Brasília. O político mineiro estava prestes a assumir a presidência nacional do PSDB. E Arnaldinho combinou de ter uma segunda conversa com o líder tucano.

As especulações já estavam a mil.

Nesta quarta, com Aécio já à frente da sigla, ocorreu a nova reunião, também na capital federal.

Não chega a ser, portanto, uma total surpresa para Casagrande, mas mais uma dor de cabeça para administrar.

O governador, na última quinta-feira (27), pregou "unidade" e pediu "sensibilidade" aos aliados, mas, bem antes disso, havia dado aval para as movimentações do prefeito de Vila Velha, que fez o que tinha que fazer.

Eis o resultado. Agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos.

