Casagrande sobre Arnaldinho: "Se estiver em um partido aliado, tudo certo"

Arnaldinho Borgo e Renato Casagrande, em junho. Crédito: Instagram/@arnaldinhoborgo

O presidente estadual do Progressistas (PP), deputado federal Da Vitória, avisou: o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), vai se filiar à sigla e isso é apenas uma "questão de tempo".



O prefeito é pré-candidato ao Palácio Anchieta e está justamente em busca de um abrigo partidário para se viabilizar na corrida. O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), porém, já se consolidou nos bastidores como o nome apoiado pelo governador Renato Casagrande (PSB) e demais palacianos para disputar o comando do Executivo estadual.

Arnaldinho está correndo "por fora", ainda que seja integrante do mesmo grupo político de Ricardo.

Questionado pela coluna, o governador afirmou, na quarta-feira (3), que não vai interferir diretamente na escolha partidária do prefeito, quanto a siglas específicas. Basta que o aliado se associe a uma legenda que apoia o governo, como o PP.

"Essa é uma decisão dele (Arnaldinho) e do Progressistas, que é um partido aliado. Se ele estiver num partido aliado, discutindo o projeto junto conosco, está tudo certo", definiu Casagrande.

Em seguida, ele reforçou que, de qualquer forma, a preferência para ser o candidato governista ao Palácio é de Ricardo Ferraço.

"Se houver a decisão de eu ser candidato ao Senado, o Ricardo assume o governo e, naturalmente, o Ricardo tem a preferência pela candidatura à reeleição. Ele (Arnaldinho) sabe de tudo isso, não tem nada escondido. E mesmo se eu ficar no governo, o Ricardo poderá ser o candidato preferencial discutido nesse grupo", cravou Casagrande.

Ou seja, a iminente filiação de Arnaldinho ao PP não desagrada o Palácio, ao contrário do que ocorreu meses atrás, quando o prefeito flertou com o PSD do ex-governador Paulo Hartung.

Mas isso não significa, necessariamente, que Arnaldinho vai ganhar pontos com os casagrandistas como pré-candidato a governador. Cabe lembrar que Da Vitória não garantiu, a priori, apoio aos planos eleitorais do prefeito, deixou apenas essa possibilidade no ar.

Publicamente, o clima entre Casagrande, Ricardo e Arnaldinho é amistoso e o ímpeto de o prefeito disputar o governo é respeitado.

Os três devem estar juntos, nesta quinta-feira (4), em evento público em Vila Velha, o lançamento de um totem de segurança.

Reservadamente, porém, pessoas próximas a Casagrande consideram que a consolidação do vice-governador é quase irreversível no grupo e, assim, não haveria chances de Arnaldinho ser ungido como candidato governista.

"Só se Ricardo desistir de disputar, o que é muito improvável", avaliou um palaciano.

O prefeito, por sua vez, faz questão de mostrar-se "vivo no jogo". Arnaldistas apostam que o resultado de pesquisas de intenção de voto a serem realizadas nos próximos meses podem mudar os ventos eleitorais.

A Gazeta integra o Saiba mais