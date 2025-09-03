Curtas políticas: A nova cúpula do União Brasil no ES

O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos. Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Como previsto, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos, foi confirmado nesta quarta-feira (3) como novo presidente estadual do União Brasil. A decisão foi tomada por unanimidade pela Executiva nacional do partido, em Brasília.



O secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, que ocupava a função, renunciou ao cargo. O PSDB, aliás, já convidou Rigoni para concorrer a uma vaga de deputado federal em 2026 como tucano. Mas ele figura, ao menos por enquanto, como segundo vice-presidente estadual do União.

Inicialmente, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, deixaria o MDB para comandar o União, em parceria informal com Marcelo. O prefeito, porém, desistiu da ideia após o União Brasil formar uma federação com o PP. Na prática, os progressistas é que vão dar as cartas na federação no estado, sob a liderança do deputado federal Da Vitória.

De qualquer forma, o União precisa ter uma cúpula estadual oficial, que foi assim definida:

Presidente : Marcelo Santos

: Marcelo Santos 1º vice-presidente : Marcos Guerra, prefeito de Jaguaré



: Marcos Guerra, prefeito de Jaguaré 2º vice-presidente: Felipe Rigoni



Felipe Rigoni 3º vice-presidente: Franco Fiorot, vice-prefeito de Linhares

Franco Fiorot, vice-prefeito de Linhares Tesoureiro : Ernande Alencastre



: Ernande Alencastre Secretária-geral: Joelma Costalonga



Na semana passada, Da Vitória afirmou que o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), vai se filiar em breve ao PP, o que o colocaria, automaticamente, dentro da federação formada pelo União.

Arnaldinho é pré-candidato ao Palácio Anchieta. Marcelo já declarou apoio ao vice-governador Ricardo Ferraço para o mesmo cargo. O presidente da Assembleia não concedeu entrevista à coluna nesta quarta.

MAX FILHO COM EUCLÉRIO. MAS E LUIZ PAULO?

O ex-prefeito de Vila Velha Max Filho (PSDB) declarou, nesta quarta-feira (3), apoio à pré-candidatura do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), ao Senado.

O tucano apareceu em foto ao lado de Euclério no Instagram. À coluna, Max confirmou que endossa o plano de Euclério de disputar uma vaga em Brasília no ano que vem. O PSDB, entretanto, lançou o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas também para o Senado.

"São duas vagas. Meu apoio é para Luiz Paulo e Euclério. São pré-candidaturas ainda, há um longo percurso pela frente, mas torço pelos dois", afirmou o ex-prefeito canela verde.

Max Filho, Euclério Sampaio e Jorge Carreta, nesta quarta-feira (3). Crédito: Instagram/@euclerio.sampaio

PRÉ-CAMPANHA NO PALÁCIO

Não é segredo para ninguém que o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) é pré-candidato ao governo do Espírito Santo e que conta com o apoio do governador Renato Casagrande (PSB).

Mas a pré-campanha eleitoral, além de estar bastante antecipada (falta mais de um ano para o pleito), ocorre de forma ostensiva, inclusive em atos públicos oficiais.

Em evento com agricultores familiares no Palácio Anchieta, nesta quarta, por exemplo, a deputada estadual Janete de Sá (PSB) aproveitou para deixar bem clara a preferência pelo vice-governador:

"Temos um nome para dar continuidade ao trabalho do governador Renato Casagrande e esse nome é o de Ricardo Ferraço".

Esse é só um exemplo. Nas andanças de pré-candidatos pelo interior do estado, a coisa é ainda mais escancarada.

É uma linha tênue entre o que é permitido e o que é vedado pela legislação eleitoral. Não se pode, por exemplo, fazer pedido expresso de voto antes do início oficial da campanha eleitoral, em agosto de 2026.

SECRETÁRIO NA CORRIDA

O secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli, confirmou à coluna nesta quarta que é pré-candidato a deputado federal pelo PSDB. O partido já havia anunciado a aposta no titular da pasta.

Bergoli contou que está filiado à sigla há anos, embora não tenha participado, até agora, da vida partidária. Ele nunca disputou um cargo eletivo.

