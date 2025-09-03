Letícia Gonçalves
Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Curtas políticas: A nova cúpula do União Brasil no ES

Veja também: Max Filho apoia Euclério para o Senado; a pré-campanha no Palácio Anchieta; secretário de Casagrande confirma planos eleitorais

Vitória
Publicado em 03/09/2025 às 17h59
O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos
O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos. Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Como previsto, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos, foi confirmado nesta quarta-feira (3) como novo presidente estadual do União Brasil. A decisão foi tomada por unanimidade pela Executiva nacional do partido, em Brasília.

O secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, que ocupava a função, renunciou ao cargo. O PSDB, aliás, já convidou Rigoni para concorrer a uma vaga de deputado federal em 2026 como tucano. Mas ele figura, ao menos por enquanto, como segundo vice-presidente estadual do União.

Inicialmente, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, deixaria o MDB para comandar o União, em parceria informal com Marcelo. O prefeito, porém, desistiu da ideia após o União Brasil formar uma federação com o PP. Na prática, os progressistas é que vão dar as cartas na federação no estado, sob a liderança do deputado federal Da Vitória.

De qualquer forma, o União precisa ter uma cúpula estadual oficial, que foi assim definida:

  • Presidente: Marcelo Santos
  • 1º vice-presidente: Marcos Guerra, prefeito de Jaguaré
  • 2º vice-presidente: Felipe Rigoni
  • 3º vice-presidente: Franco Fiorot, vice-prefeito de Linhares
  • Tesoureiro: Ernande Alencastre
  • Secretária-geral: Joelma Costalonga

Na semana passada, Da Vitória afirmou que o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), vai se filiar em breve ao PP, o que o colocaria, automaticamente, dentro da federação formada pelo União.

Arnaldinho é pré-candidato ao Palácio Anchieta. Marcelo já declarou apoio ao vice-governador Ricardo Ferraço para o mesmo cargo. O presidente da Assembleia não concedeu entrevista à coluna nesta quarta.

MAX FILHO COM EUCLÉRIO. MAS E LUIZ PAULO?

O ex-prefeito de Vila Velha Max Filho (PSDB) declarou, nesta quarta-feira (3), apoio à pré-candidatura do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), ao Senado.

O tucano apareceu em foto ao lado de Euclério no Instagram. À coluna, Max confirmou que endossa o plano de Euclério de disputar uma vaga em Brasília no ano que vem. O PSDB, entretanto, lançou o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas também para o Senado.

"São duas vagas. Meu apoio é para Luiz Paulo e Euclério. São pré-candidaturas ainda, há um longo percurso pela frente, mas torço pelos dois", afirmou o ex-prefeito canela verde.

Max Filho, Euclério Sampaio e Carreta
Max Filho, Euclério Sampaio e Jorge Carreta, nesta quarta-feira (3). Crédito: Instagram/@euclerio.sampaio

PRÉ-CAMPANHA NO PALÁCIO

Não é segredo para ninguém que o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) é pré-candidato ao governo do Espírito Santo e que conta com o apoio do governador Renato Casagrande (PSB).

Mas a pré-campanha eleitoral, além de estar bastante antecipada (falta mais de um ano para o pleito), ocorre de forma ostensiva, inclusive em atos públicos oficiais.

Em evento com agricultores familiares no Palácio Anchieta, nesta quarta, por exemplo, a deputada estadual Janete de Sá (PSB) aproveitou para deixar bem clara a preferência pelo vice-governador:

"Temos um nome para dar continuidade ao trabalho do governador Renato Casagrande e esse nome é o de Ricardo Ferraço".

Esse é só um exemplo. Nas andanças de pré-candidatos pelo interior do estado, a coisa é ainda mais escancarada.

É uma linha tênue entre o que é permitido e o que é vedado pela legislação eleitoral. Não se pode, por exemplo, fazer pedido expresso de voto antes do início oficial da campanha eleitoral, em agosto de 2026.

SECRETÁRIO NA CORRIDA 

O secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli, confirmou à coluna nesta quarta que é pré-candidato a deputado federal pelo PSDB. O partido já havia anunciado a aposta no titular da pasta.

Bergoli contou que está filiado à sigla há anos, embora não tenha participado, até agora, da vida partidária. Ele nunca disputou um cargo eletivo.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

"Euclério tem estatura até para ser candidato a governador", diz Ricardo Ferraço
Juiz absolvido em PAD e réu em ação penal vai voltar ao cargo no ES
"O PSDB não está morto", diz presidente nacional do partido, no ES
Vice-presidente do TRT do ES é investigada pelo CNJ por mensagens em grupo de WhatsApp

A Gazeta integra o

Saiba mais
Felipe Rigoni Max Filho Marcelo Santos União Brasil Letícia Gonçalves Eleicões 2026

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.