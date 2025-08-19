Marcelo Santos assume comando do União Brasil no ES; Rigoni vira vice

Marcelo Santos e Felipe Rigoni Crédito: Mara Lima/Ales e Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Após uma série de impasses, com idas e vindas, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos, foi finalmente confirmado como novo presidente do União Brasil em território capixaba. A informação sobre a mudança no comando da legenda foi confirmada em comunicado enviado à imprensa nesta terça-feira (19).

A possível chegada de Marcelo Santos ao comando do União Brasil, em substituição ao secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, que presidia o partido desde 2022, foi antecipada pela reportagem de A Gateza em julho de 2024.

À época, o deputado afirmou que, após reunião com a direção nacional da sigla, em Brasília, lhe teria sido confiado a liderança da agremiação. Com a mudança, Rigoni vira o vice-presidente da legenda.

"O União Brasil Espírito Santo comunica que o deputado estadual Marcelo Santos assumirá a presidência estadual do partido. A transição ocorre em clima de diálogo e união, reforçando o compromisso coletivo de fortalecer a sigla em todo o Estado. Felipe Rigoni, que conduziu o partido nos últimos anos com dedicação e espírito democrático, seguirá atuando como vice-presidente estadual, contribuindo de forma ativa para o crescimento do União Brasil e para a construção de um projeto político sólido e integrado", diz o comunicado que confirma a nova presidência do partido no Estado.