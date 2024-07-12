Marcelo Santos deve assumir presidência do União no ES na próxima semana

Marcelo Santos abraçado a Antonio Rueda, presidente nacional do União, e acompanhado de ACM Neto e Fabio Schiochet

A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta por membros do diretório nacional do partido, que participaram de reunião em Brasília, realizada na quarta-feira (10).

A informação é que Rigoni, mesmo com a troca de presidentes, deverá permanecer na Executiva estadual do União. A assessoria do secretário, porém, disse desconhecer a mudança no comando do partido.