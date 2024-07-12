O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputado Marcelo Santos, deverá ser oficializado como presidente do União Brasil no Estado na semana que vem, durante nomeação da nova Executiva estadual provisória da sigla.
A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta por membros do diretório nacional do partido, que participaram de reunião em Brasília, realizada na quarta-feira (10).
A decisão teria sido acertada em encontro entre Marcelo Santos e o presidente nacional da legenda, Antônio Rueda. Atualmente, quem preside o partido no Espírito Santo é o secretário de Estado do Meio Ambiente, Felipe Rigoni.
A informação é que Rigoni, mesmo com a troca de presidentes, deverá permanecer na Executiva estadual do União. A assessoria do secretário, porém, disse desconhecer a mudança no comando do partido.
As especulações de que Marcelo Santos poderia assumir o comando do União Brasil surgiram logo após ele ter anunciado saída do Podemos, em maio deste ano. Ele chegou a confirmar à reportagem interesse em presidir a sigla e disse que conversaria com Rigoni sobre essa possibilidade.
Marcelo Santos deve assumir presidência do União no ES na próxima semana