Temporal com queda de granizo atinge cidades do Caparaó do ES

Um temporal com queda de granizo atingiu ao menos duas cidades localizadas na região do Caparaó do Espírito Santo nesta segunda-feira (1°). Um dos locais atingidos no início da noite foi o distrito de Itaici, em Muniz Freire, onde o gelo cobriu o chão de uma praça (veja vídeo acima). Mais tarde, a sede da cidade também registrou o mesmo fenômeno meteorológico.
"Foi assustador. De repente começou aquele estrondo, aqueles relâmpagos e começou a cair um monte de gelo. Fez um 'barulhão', parecia que estava caindo tudo", contou a professora Alexsandra Marques. Algumas pedras chegaram até mesmo a entrar na casa dela.
A Defesa Civil Municipal disse que também foram registrados ventos fortes e diversas descargas elétricas durante a ocorrência climática. O órgão afirma que segue monitorando a situação. Em caso de emergência, a população pode ligar para o número (28) 99882-9566.
Já na zona rural de Ibitirama, o granizo atingiu diversas casas e lavouras. Segundo a Defesa Civil da cidade, uma família ficou desalojada e foi abrigada por familiares. Um levantamento dos danos causados será realizado pelo órgão municipal na manhã de terça-feira (2). Os moradores podem entrar em contato ligando para (28) 99902-6787.
"A chuva aconteceu de repente, rapidamente escureceu tudo e começou a chover. "Foram 20 minutos de muito raio e granizo", disse a também professora Geiciane Lobato. Ela contou que ninguém se feriu, mas algumas telhas ficaram danificadas. A família dela abrigou uma vizinha que, durante o temporal, se abrigou com a filha embaixo de uma pia por medo.