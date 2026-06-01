Temporal com queda de granizo atinge cidades do Caparaó do ES

Um temporal com queda de granizo atingiu ao menos duas cidades localizadas na região do Caparaó do Espírito Santo nesta segunda-feira (1°). Um dos locais atingidos no início da noite foi o distrito de Itaici, em Muniz Freire, onde o gelo cobriu o chão de uma praça (veja vídeo acima). Mais tarde, a sede da cidade também registrou o mesmo fenômeno meteorológico.





"Foi assustador. De repente começou aquele estrondo, aqueles relâmpagos e começou a cair um monte de gelo. Fez um 'barulhão', parecia que estava caindo tudo", contou a professora Alexsandra Marques. Algumas pedras chegaram até mesmo a entrar na casa dela.





A Defesa Civil Municipal disse que também foram registrados ventos fortes e diversas descargas elétricas durante a ocorrência climática. O órgão afirma que segue monitorando a situação. Em caso de emergência, a população pode ligar para o número (28) 99882-9566.