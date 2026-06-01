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Muito gelo

Temporal com queda de granizo atinge cidades do Caparaó do ES

As pedras de gelo danificaram telhados e assustaram moradores de Muniz Freire e Ibitirama nesta segunda-feira (1°)

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 20:28

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

01 jun 2026 às 20:28

Um temporal com queda de granizo atingiu ao menos duas cidades localizadas na região do Caparaó do Espírito Santo nesta segunda-feira (1°). Um dos locais atingidos no início da noite foi o distrito de Itaici, em Muniz Freire, onde o gelo cobriu o chão de uma praça (veja vídeo acima). Mais tarde, a sede da cidade também registrou o mesmo fenômeno meteorológico.


"Foi assustador. De repente começou aquele estrondo, aqueles relâmpagos e começou a cair um monte de gelo. Fez um 'barulhão', parecia que estava caindo tudo", contou a professora Alexsandra Marques. Algumas pedras chegaram até mesmo a entrar na casa dela.


A Defesa Civil Municipal disse que também foram registrados ventos fortes e diversas descargas elétricas durante a ocorrência climática. O órgão afirma que segue monitorando a situação. Em caso de emergência, a população pode ligar para o número (28) 99882-9566.

Temporal com granizo atingiu praça de Itaici, em Muniz Freire, no Caparaó do ES
Temporal com granizo atingiu praça de Itaici, em Muniz Freire Montagem A Gazeta | Divulgação/Prefeitura de Muniz Freire

Já na zona rural de Ibitirama, o granizo atingiu diversas casas e lavouras. Segundo a Defesa Civil da cidade, uma família ficou desalojada e foi abrigada por familiares. Um levantamento dos danos causados será realizado pelo órgão municipal na manhã de terça-feira (2). Os moradores podem entrar em contato ligando para (28) 99902-6787.


"A chuva aconteceu de repente, rapidamente escureceu tudo e começou a chover. "Foram 20 minutos de muito raio e granizo", disse a também professora Geiciane Lobato. Ela contou que ninguém se feriu, mas algumas telhas ficaram danificadas. A família dela abrigou uma vizinha que, durante o temporal, se abrigou com a filha embaixo de uma pia por medo.

Pedras de gelo também atingiram a zona rural de Ibitirama, no Caparaó do ES
Pedras de gelo também atingiram a zona rural de Ibitirama, no Caparaó do ES Montagem A Gazeta | Leitor/A Gazeta

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