Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Filarmônica Moderna Brasileira apresenta sucessos de Michael Jackson em Vitória
Renata Rasseli

Filarmônica Moderna Brasileira apresenta sucessos de Michael Jackson em Vitória

A orquestra inicia a turnê nacional do Projeto Ídolos Orquestrados 2026 no próximo dia 14 de agosto, no Teatro da Ufes

Publicado em 19 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

19 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira
Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira Edu Hargreaves

A Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira inicia a turnê nacional do Projeto Ídolos Orquestrados 2026 no próximo dia 14 de agosto, no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, com um espetáculo inédito reunindo sucessos da carreira de Michael Jackson. 


O concerto será apresentado em duas sessões, às 18h e 21h, com regência e direção geral do maestro Tiago Padim. O repertório vai trazer clássicos que atravessam gerações, como “I'll be There”, “Thriller”, “Beat It” e “They Don't Care About us”, integrando música, teatro e dança com a participação de atores e bailarinos.


Após a estreia em Vitória, a turnê segue para Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.

Moda com arte

Ana Vitorino e Attílio Colnago
Ana Vitorino e Attílio Colnago em seu atelier na preparação do desfile da HAGAEF para o ES Fashion, que será no dia 31 de julho, na Praça do Papa. A HAGAEF apresenta no ES Fashion 2026 uma coleção inspirada na obra de Attílio Colnago, um dos grandes nomes das artes plásticas capixabas. Divulgação
Acessibilidade

A Câmara Municipal da Serra implementou uma nova medida de acessibilidade para o público. A instituição passa a disponibilizar abafadores de ruído para visitantes e participantes de eventos que possuam sensibilidade auditiva ou neurodivergência. Nesta fase inicial, o acervo conta com 10 unidades, que podem ser solicitadas diretamente na Recepção Central ou na Diretoria de Comunicação da Casa.  

Gastronomia

o CEO Marcelo Santos Neves e a Chef Patricia Santos Neves
O Empório Joaquim completa sete anos celebrando uma trajetória que ajudou a redesenhar a gastronomia capixaba. Pioneiro no conceito de empório e bistrô em Vitória, a casa nasceu inspirada nos grandes empórios de Nova York e se consolidou como referência em curadoria de produtos, panificação artesanal e gastronomia de alto padrão. Sobreviveu à pandemia, expandiu e inaugurou o Joaquim Café & Bar, com Fish Bar e bar de drinques. Agora, o grupo chega ao aniversário com novidade: o Fish Bar ganha delivery próprio, com lançamento previsto para agosto, e planos de expansão para a Grande Vitória. Na foto: o CEO Marcelo Santos Neves e a chef Patricia Santos Neves. Arthur Louzada

Em São Paulo

As capixabas especialistas em Marketing Alessandra Brandão, Larissa Marcelha e Thalia Mathias são nomes confirmados na edição de dez anos d’O Novo Mercado Ao Vivo, um dos principais encontros de Marketing Digital do País. O evento, comandado por Ícaro de Carvalho, acontece entre os dias 24 e 26 de julho na capital paulista, reunindo os maiores representantes da área, como Micha Menezes, Pedro Sobral, Bárbara Bruna e Priscila Zillo.

Livro

Fatinha Abelha
Fátima Abelha Divulgação

Fátima Abelha lança A Vida Além da Dor

Há mais de duas décadas, Fátima Abelha está à frente do Buffet Infantil Lollypop, um dos maiores e mais premiados buffets do Espírito Santo. Enquanto administrava a empresa, ela vivia uma segunda jornada: acompanhava diariamente o marido, Eduardo Abelha Rodrigues, em uma batalha de 14 anos contra um tumor cerebral, enfrentando seis cirurgias, tratamentos intensivos e incontáveis sessões de quimioterapia.


Mas existia ainda uma terceira jornada, igualmente intensa e transformadora: a maternidade. Já mãe de Carlos Eduardo e Pedro, foi durante essa longa caminhada que nasceu seu terceiro filho, Felipe. Em meio a consultas, internações e tratamentos, a chegada de um novo filho trouxe esperança e renovou a força da família para seguir em frente.


Foi dessa travessia que nasceu A Vida Além da Dor, um livro baseado em fatos reais que narra uma história de amor, fé, resiliência e recomeços. Antes mesmo do lançamento presencial, a obra conquistou o selo de Best-Seller da Amazon, alcançando o primeiro lugar nas categorias Histórias Reais e Saúde Mental.


Mais do que um relato sobre o luto, o livro propõe uma reflexão sobre propósito, inteligência emocional e a capacidade de encontrar sentido mesmo nos momentos mais difíceis. A narrativa mostra que é possível continuar vivendo, empreendendo, cuidando da família e acreditando no futuro, mesmo quando tudo parece desabar.


O lançamento presencial acontece na quarta-feira, 22 de julho, das 17h às 20h, no Buffet Infantil Lollypop, em Vitória. O evento contará com sessão de autógrafos e um bate-papo com a autora sobre a história por trás da obra.

Na Serra Gaúcha

Ubiratã Rezler, presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul, e Patrícia Gouvêa, diretora-presidente da NOVA ES
Ubiratã Rezler, presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul, e Patrícia Gouvêa, diretora-presidente da NOVA ES, no encontro com lideranças da Serra Gaúcha promovido pelo ES em Ação.  Divulgação

Veja Também 

Natan Dias, Samira Pavesi , Vitor Burgo, Milena Almeida e Paulo Künsch

Exposição "A(s)cender" marca reinauguração do Centro Cultural Sesi em Vitória

Laila Nemer, Ligia Diniz, Graziela de Caroli, Janaína Pimentel

Festa marca avant-première da Casacor ES na Praia de Camburi

A aniversariante Giovanna Rosa e André Rosa

Giovanna Rosa celebra aniversário com festa em Vitória; veja fotos

Thalita Lucas, Humberto Gessinger e Mateus Carvalho

Humberto Gessinger celebra o rock em showzão em Vitória; veja fotos

Zani Bauer, Mirian Pedroni, Raquel Baroni, Roberta Furtado e Flávia Abaurre

Roberta Furtado comanda Festa Julina de Fradinhos com Luiz Massa e Trio de Forró

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Casa Branca defende seleção da Argentina por faixa sobre as Ilhas Falklands/Malvinas
Serviço Médico Legal (SML) de Linhares
Homem é encontrado morto dentro de kitnet em São Mateus
O piloto da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, comemora com um troféu no pódio após vencer o Grande Prêmio da Bélgica
F1: Kimi Antonelli vence, Russell bate e Bortoleto é oitavo no GP da Bélgica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados