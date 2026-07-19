Filarmônica Moderna Brasileira apresenta sucessos de Michael Jackson em Vitória

A Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira inicia a turnê nacional do Projeto Ídolos Orquestrados 2026 no próximo dia 14 de agosto, no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, com um espetáculo inédito reunindo sucessos da carreira de Michael Jackson.
O concerto será apresentado em duas sessões, às 18h e 21h, com regência e direção geral do maestro Tiago Padim. O repertório vai trazer clássicos que atravessam gerações, como “I'll be There”, “Thriller”, “Beat It” e “They Don't Care About us”, integrando música, teatro e dança com a participação de atores e bailarinos.
Após a estreia em Vitória, a turnê segue para Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.
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Gastronomia
Em São Paulo
As capixabas especialistas em Marketing Alessandra Brandão, Larissa Marcelha e Thalia Mathias são nomes confirmados na edição de dez anos d’O Novo Mercado Ao Vivo, um dos principais encontros de Marketing Digital do País. O evento, comandado por Ícaro de Carvalho, acontece entre os dias 24 e 26 de julho na capital paulista, reunindo os maiores representantes da área, como Micha Menezes, Pedro Sobral, Bárbara Bruna e Priscila Zillo.
Livro
Fátima Abelha lança A Vida Além da Dor
Há mais de duas décadas, Fátima Abelha está à frente do Buffet Infantil Lollypop, um dos maiores e mais premiados buffets do Espírito Santo. Enquanto administrava a empresa, ela vivia uma segunda jornada: acompanhava diariamente o marido, Eduardo Abelha Rodrigues, em uma batalha de 14 anos contra um tumor cerebral, enfrentando seis cirurgias, tratamentos intensivos e incontáveis sessões de quimioterapia.
Mas existia ainda uma terceira jornada, igualmente intensa e transformadora: a maternidade. Já mãe de Carlos Eduardo e Pedro, foi durante essa longa caminhada que nasceu seu terceiro filho, Felipe. Em meio a consultas, internações e tratamentos, a chegada de um novo filho trouxe esperança e renovou a força da família para seguir em frente.
Foi dessa travessia que nasceu A Vida Além da Dor, um livro baseado em fatos reais que narra uma história de amor, fé, resiliência e recomeços. Antes mesmo do lançamento presencial, a obra conquistou o selo de Best-Seller da Amazon, alcançando o primeiro lugar nas categorias Histórias Reais e Saúde Mental.
Mais do que um relato sobre o luto, o livro propõe uma reflexão sobre propósito, inteligência emocional e a capacidade de encontrar sentido mesmo nos momentos mais difíceis. A narrativa mostra que é possível continuar vivendo, empreendendo, cuidando da família e acreditando no futuro, mesmo quando tudo parece desabar.
O lançamento presencial acontece na quarta-feira, 22 de julho, das 17h às 20h, no Buffet Infantil Lollypop, em Vitória. O evento contará com sessão de autógrafos e um bate-papo com a autora sobre a história por trás da obra.
Na Serra Gaúcha
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