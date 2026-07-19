Filarmônica Moderna Brasileira apresenta sucessos de Michael Jackson em Vitória

Há mais de duas décadas, Fátima Abelha está à frente do Buffet Infantil Lollypop, um dos maiores e mais premiados buffets do Espírito Santo. Enquanto administrava a empresa, ela vivia uma segunda jornada: acompanhava diariamente o marido, Eduardo Abelha Rodrigues, em uma batalha de 14 anos contra um tumor cerebral, enfrentando seis cirurgias, tratamentos intensivos e incontáveis sessões de quimioterapia.





Mas existia ainda uma terceira jornada, igualmente intensa e transformadora: a maternidade. Já mãe de Carlos Eduardo e Pedro, foi durante essa longa caminhada que nasceu seu terceiro filho, Felipe. Em meio a consultas, internações e tratamentos, a chegada de um novo filho trouxe esperança e renovou a força da família para seguir em frente.





Foi dessa travessia que nasceu A Vida Além da Dor, um livro baseado em fatos reais que narra uma história de amor, fé, resiliência e recomeços. Antes mesmo do lançamento presencial, a obra conquistou o selo de Best-Seller da Amazon, alcançando o primeiro lugar nas categorias Histórias Reais e Saúde Mental.





Mais do que um relato sobre o luto, o livro propõe uma reflexão sobre propósito, inteligência emocional e a capacidade de encontrar sentido mesmo nos momentos mais difíceis. A narrativa mostra que é possível continuar vivendo, empreendendo, cuidando da família e acreditando no futuro, mesmo quando tudo parece desabar.





O lançamento presencial acontece na quarta-feira, 22 de julho, das 17h às 20h, no Buffet Infantil Lollypop, em Vitória. O evento contará com sessão de autógrafos e um bate-papo com a autora sobre a história por trás da obra.