Orquestra Filarmônica Brasileira homenageia Tim Maia em espetáculo no ES

Espetáculo gratuito marca o início da nova turnê do projeto Ídolos Orquestrados, com estreia no Teatro Universitário da Ufes

Publicado em 30 de julho de 2025 às 11:00

Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira (OFMB)

A capital capixaba será palco da estreia nacional da nova turnê da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira (OFMB), com um espetáculo inédito em homenagem ao cantor e compositor Tim Maia. Com entrada gratuita, as apresentações acontecem nos dias 8 e 9 de agosto, no Teatro Universitário da Ufes, e integram o projeto Ídolos Orquestrados, que une música popular e linguagem sinfônica. >

O concerto marca o início de uma nova temporada da OFMB e apresenta ao público uma proposta ousada: versões orquestradas para grandes sucessos do “síndico da MPB”, como Sossego, Azul da Cor do Mar, Gostava Tanto de Você e Do Leme ao Pontal. No palco, mais de 40 artistas entre músicos, cantores, atores e bailarinos se unem sob regência do maestro Tiago Padim, que também assina a direção geral do espetáculo.>

A montagem traz um roteiro original que combina música, dança e performance teatral para contar uma história de amor ambientada nos anos 1990. A direção vocal é de Liege Milhioli, com orquestrações de Gabriel Oliveira, coreografias de Malu Braga e Alana Felix, e direção de cena e roteiro de Anderson Rosa.>

Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira (OFMB)

Os ingressos estarão disponíveis gratuitamente a partir de 29 de julho, nas bilheterias digitais divulgadas nos perfis da orquestra (@orquestrafilarmonicamoderna.br) e da Med Senior (@medseniorbrasil).>

Sobre a orquestra

Fundada em 2022 pelo maestro Tiago Padim, a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira nasceu no Espírito Santo com a missão de aproximar a música orquestral do grande público por meio de repertórios afetivos e linguagem contemporânea. Desde então, o grupo vem se destacando pela inovação artística e pelo diálogo entre o erudito e o popular. >

O primeiro projeto audiovisual da OFMB foi o documentário “O Nascimento de uma Orquestra”, disponível em seu canal no YouTube, seguido por uma série de vídeos temáticos que reinterpretam clássicos da música brasileira. A estreia ao vivo aconteceu em dezembro de 2022, na Prainha de Vila Velha, com um concerto especial de Natal. Em 2023, apresentou o espetáculo “Pra Todo Mundo Cantar” ao lado do cantor Pedro Mariano, além de outras produções temáticas no Teatro da Ufes.>

Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira (OFMB)

Em junho de 2024, a orquestra lançou o projeto Ídolos Orquestrados, com releituras sinfônicas dos Beatles em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Agora, a homenagem a Tim Maia marca uma nova fase da iniciativa, com Vitória como ponto de partida da nova turnê nacional.>

“Temos a diversidade em nosso DNA”, afirma o maestro Tiago Padim. “Unimos instrumentos sinfônicos, elementos eletrônicos e referências populares para oferecer ao público uma experiência musical, visual e sensorial. Estrear esse novo espetáculo em Vitória, nossa casa, é um presente.”>

Serviço

Ídolos Orquestrados em Tim Maia – Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira

Datas : 8 de agosto, às 20h / 9 de agosto, às 16h e 19h

: 8 de agosto, às 20h / 9 de agosto, às 16h e 19h Local : Teatro Universitário da Ufes – Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória

: Teatro Universitário da Ufes – Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória Entrada gratuita: Ingressos disponíveis a partir de 29 de julho, nas bilheteiras digitais divulgadas no Instagram da orquestra (@orquestrafilarmonicamoderna.br) e da Med Senior (@medseniorbrasil)

Classificação indicativa: Livre >

