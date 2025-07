Promoção

Cinema de Vila Velha dá ingressos para quadrigêmeos; entenda motivo

Rede oferece ainda meia-entrada para grupos de quatro pessoas com roupas iguais e desconto em combo de pipoca

Já pensou ir ao cinema com seus irmãos quadrigêmeos e não pagar nada? Pois essa é a proposta da campanha da rede de cinemas Cinesystem, em Vila Velha, que está com uma promoção inspirada no filme Quarteto Fantástico. E tem mais: grupos de quatro pessoas - amigos, casais, irmãos ou colegas - que estiverem usando ao menos uma peça de roupa igual pagam meia-entrada. >