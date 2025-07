Inusitado

Até cueca! Cinema do ES faz promoção para quem usar peça vermelha por cima da calça

"Superman" acompanha a jornada do herói tentando equilibrar sua herança kryptoniana com a vida comum de Clark Kent, vivido por David Corenswet

Publicado em 9 de julho de 2025 às 14:56

Já pensou em sair de casa com uma cueca vermelha por cima da calça e ainda ser recompensado por isso? Para celebrar a estreia do novo filme do Superman, um dos heróis mais icônicos da cultura pop, uma rede de cinemas em Vitória preparou uma ação divertida e inusitada. >

Entre os dias 14 e 16 de julho, quem entrar na brincadeira e for à bilheteria do Cinemark Vitória vestindo uma sunga, cueca, saia ou shorts vermelhos sobre a roupa, leva um ingresso gratuito na compra de outro para assistir ao longa.>

A promoção vale para qualquer sessão 2D, 3D ou XD do novo filme, e só é válida na bilheteria física da unidade. O ingresso gratuito será para a mesma sessão e filme do ingresso comprado. É uma homenagem divertida ao traje clássico do herói, que imortalizou a cueca vermelha como parte do uniforme.>

Batizada de “O Herói é Você”, a ação faz parte da campanha de lançamento do novo Superman, dirigido por James Gunn, que promete dar início a uma nova era da DC Studios. O filme acompanha a jornada do herói tentando equilibrar sua herança kryptoniana com a vida comum de Clark Kent, vivido por David Corenswet. >

No elenco ainda estão Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nicholas Hoult como Lex Luthor e participações de personagens icônicos como Mulher-Gavião e Lanterna Verde. Então prepare o look, convoque os amigos e vista sua coragem (e sua cueca vermelha!) para curtir essa estreia épica.>

Serviço

Promoção “O Herói é Você”

Quando: De 14 a 16 de julho

De 14 a 16 de julho Onde: Cinemark Vitória, Shopping Vitória - Enseada do Suá >

