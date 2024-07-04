Filho de Christopher Reeve fará participação no novo 'Superman'

Fotos do set do novo longa dedicado a Superman, em Cleveland, nos Estados Unidos, revelaram que o jornalista Will Reeve, filho do ator Christopher Reeve (1952-2004), imortalizado no papel do herói, fará uma participação especial no longa. Segundo a Variety, Will Reeve, que na vida real é correspondente da ABC News, interpretará no filme um repórter.
Muitos atores já interpretaram o Superman nos cinemas: David Corenswet (The Politician) assume o manto do herói agora neste novo filme, mas antes dele vieram Kirk Alyn, Reeves e, nos últimos 20 anos, Tom Welling, Henry Cavill e Tyler Hoechlin. Contudo, a versão de Christopher Reeve geralmente é uma das mais celebradas, ultrapassando muitas vezes qualquer barreira geracional.
Afinal, foi ele que, no final dos anos 1970, injetou uma bela dose de otimismo e vulnerabilidade no Homem de Aço, e continuou a encantar o público nas três sequências, lançadas nos anos 1980.
ESPERANÇA
Considerando que o título do novo filme do herói será Superman: Legacy, o aceno a Reeve é pertinente. Até porque, embora oficialmente o diretor James Gunn não dê muitas informações sobre o que esperar da nova aventura, todas as suas dicas sobre o tom do longa e seu visual apontam para uma fase menos sombria e realista, e mais esperançosa - como foram justamente os filmes de Reeve.
Com lançamento marcado para julho de 2025, o novo Superman tem Rachel Brosnahan como Lois Lane e Nicholas Hoult como o vilão Lex Luthor.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.