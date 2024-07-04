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Filmes

Filho de Christopher Reeve fará participação no novo 'Superman'

Correspondente da ABC News na vida real, Will Reeve foi visto no set do longa interpretando um repórter
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 08:27

Christopher Reeve como Superman. Warner Bros.
Christopher Reeve como Superman. Warner Bros. Crédito: Warner Bros. Pictures / Divulgação.
Fotos do set do novo longa dedicado a Superman, em Cleveland, nos Estados Unidos, revelaram que o jornalista Will Reeve, filho do ator Christopher Reeve (1952-2004), imortalizado no papel do herói, fará uma participação especial no longa. Segundo a Variety, Will Reeve, que na vida real é correspondente da ABC News, interpretará no filme um repórter.
Muitos atores já interpretaram o Superman nos cinemas: David Corenswet (The Politician) assume o manto do herói agora neste novo filme, mas antes dele vieram Kirk Alyn, Reeves e, nos últimos 20 anos, Tom Welling, Henry Cavill e Tyler Hoechlin. Contudo, a versão de Christopher Reeve geralmente é uma das mais celebradas, ultrapassando muitas vezes qualquer barreira geracional.
Afinal, foi ele que, no final dos anos 1970, injetou uma bela dose de otimismo e vulnerabilidade no Homem de Aço, e continuou a encantar o público nas três sequências, lançadas nos anos 1980.

ESPERANÇA

Considerando que o título do novo filme do herói será Superman: Legacy, o aceno a Reeve é pertinente. Até porque, embora oficialmente o diretor James Gunn não dê muitas informações sobre o que esperar da nova aventura, todas as suas dicas sobre o tom do longa e seu visual apontam para uma fase menos sombria e realista, e mais esperançosa - como foram justamente os filmes de Reeve.
Com lançamento marcado para julho de 2025, o novo Superman tem Rachel Brosnahan como Lois Lane e Nicholas Hoult como o vilão Lex Luthor.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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