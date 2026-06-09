Entre a festa da igreja e o jogo do Brasil, padre fica com os dois no ES

Os fiéis da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Cobilândia, Vila Velha, não ficarão sem oração nem diversão. Neste sábado (13) à noite, dia da festa junina da comunidade católica, a transmissão da estreia da seleção brasileira na Copa 2026 será uma das atrações dos festejos.
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É que as nove comunidades que formam a paróquia, em conjunto com o pároco, padre Gudialace de Oliveira, encontraram uma forma criativa de conciliar os dois grandes compromissos da noite - a missa seguida de festa e a exibição da partida do Brasil contra o Marrocos: eles alugaram um telão para que o jogo seja exibido aos fiéis logo após a celebração das 18h.
O telão, de 3 metros por 2 metros, foi alugado para garantir que ninguém saia correndo da celebração e vá ver o jogo em casa, perdendo a festa junina que será promovida na sequência, às 19h, no mesmo horário da partida de estreia da seleção no Mundial.
Neuzeli Baptista, coordenadora da Pastoral de Eventos, explica que a data da festa - 13 de junho - foi definida pela comunidade em novembro do ano passado, um mês antes da divulgação da tabela da Copa do Mundo de 2026. “Com o apoio do nosso pároco, decidimos manter a festa junina, mesmo tendo jogo”, diz.
Não vimos isso como um problema, mas como uma grande oportunidade. Vamos unir as três coisas que tanto amamos: rezar, comer e torcer pela nossa seleção. Trocamos as tradicionais músicas juninas pelo telão e pela transmissão ao vivo do jogo do Brasil
Padre Gudialace de Oliveira Pároco de Cobilândia, Vila Velha
Segundo Gudialace, a programação da festa junina está mantida e não será modificada por causa do jogo do Brasil: “As barraquinhas funcionarão normalmente. Na hora do intervalo teremos a nossa tradicional quadrilha, porque ela também não pode ficar de fora”.
Mas o padre, precavido, já está preparando o espírito dos fiéis caso a seleção brasileira fracasse na estreia. “Ao final do jogo, se o Brasil não ganhar, teremos uma oportunidade de pelo menos algumas pessoas voltarem felizes para casa porque teremos o sorteio da nossa ação solidária, que conta com uma moto, dois televisores e uma viagem para Aparecida com tudo pago”, consola.
Que Santo Antônio, o homenageado do dia 13 de junho, rogai por nós. E pela seleção também.
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