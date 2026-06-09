Entre a festa da igreja e o jogo do Brasil, padre fica com os dois no ES

Os fiéis da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Cobilândia, Vila Velha, não ficarão sem oração nem diversão. Neste sábado (13) à noite, dia da festa junina da comunidade católica, a transmissão da estreia da seleção brasileira na Copa 2026 será uma das atrações dos festejos.





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É que as nove comunidades que formam a paróquia, em conjunto com o pároco, padre Gudialace de Oliveira, encontraram uma forma criativa de conciliar os dois grandes compromissos da noite - a missa seguida de festa e a exibição da partida do Brasil contra o Marrocos: eles alugaram um telão para que o jogo seja exibido aos fiéis logo após a celebração das 18h.





O telão, de 3 metros por 2 metros, foi alugado para garantir que ninguém saia correndo da celebração e vá ver o jogo em casa, perdendo a festa junina que será promovida na sequência, às 19h, no mesmo horário da partida de estreia da seleção no Mundial.