Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Coluna Leonel Ximenes

Entre a festa da igreja e o jogo do Brasil, padre fica com os dois no ES

Comunidade católica de Vila Velha encontrou uma forma de conciliar a festa junina da paróquia com a estreia da seleção na Copa do Mundo 2026

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 14:00

Públicado em 

09 jun 2026 às 14:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Gudialace: "Vamos unir as três coisas que tanto amamos: rezar, comer e torcer pela nossa seleção"
Padre Gudialace: "Vamos unir as três coisas que tanto amamos: rezar, comer e torcer pela nossa seleção" Instagram

Os fiéis da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Cobilândia, Vila Velha, não ficarão sem oração nem diversão. Neste sábado (13) à noite, dia da festa junina da comunidade católica, a transmissão da estreia da seleção brasileira na Copa 2026 será uma das atrações dos festejos.


Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link


É que as nove comunidades que formam a paróquia, em conjunto com o pároco, padre Gudialace de Oliveira, encontraram uma forma criativa de conciliar os dois grandes compromissos da noite - a missa seguida de festa e a exibição da partida do Brasil contra o Marrocos: eles alugaram um telão para que o jogo seja exibido aos fiéis logo após a celebração das 18h.


O telão, de 3 metros por 2 metros, foi alugado para garantir que ninguém saia correndo da celebração e vá ver o jogo em casa, perdendo a festa junina que será promovida na sequência, às 19h, no mesmo horário da partida de estreia da seleção no Mundial.

Veja Também 

Faculdade Pio XII

Tradicional faculdade no ES vai encerrar as atividades após quase 30 anos

Neuzeli Baptista, coordenadora da Pastoral de Eventos, explica que a data da festa - 13 de junho - foi definida pela comunidade em novembro do ano passado, um mês antes da divulgação da tabela da Copa do Mundo de 2026. “Com o apoio do nosso pároco, decidimos manter a festa junina, mesmo tendo jogo”, diz.

Não vimos isso como um problema, mas como uma grande oportunidade. Vamos unir as três coisas que tanto amamos: rezar, comer e torcer pela nossa seleção. Trocamos as tradicionais músicas juninas pelo telão e pela transmissão ao vivo do jogo do Brasil

Padre Gudialace de Oliveira Pároco de Cobilândia, Vila Velha

Segundo Gudialace, a programação da festa junina está mantida e não será modificada por causa do jogo do Brasil: “As barraquinhas funcionarão normalmente. Na hora do intervalo teremos a nossa tradicional quadrilha, porque ela também não pode ficar de fora”.

Igreja matriz da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Cobilândia
Igreja matriz da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Cobilândia Instagram

Mas o padre, precavido, já está preparando o espírito dos fiéis caso a seleção brasileira fracasse na estreia. “Ao final do jogo, se o Brasil não ganhar, teremos uma oportunidade de pelo menos algumas pessoas voltarem felizes para casa porque teremos o sorteio da nossa ação solidária, que conta com uma moto, dois televisores e uma viagem para Aparecida com tudo pago”, consola.


Que Santo Antônio, o homenageado do dia 13 de junho, rogai por nós. E pela seleção também.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Tradicional igreja evangélica da Praia do Canto comemora meio século

Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Chuva faz teto de igreja desabar em Vila Velha; fiéis se mobilizam

Pastor capixaba de 31 anos vai comandar a Igreja Batista no Brasil

Cachorro entra na igreja, fica manso e participa de missa no ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Seleção brasileira Copa do Mundo Igreja Católica Festa Junina Festa Futebol religião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Curso de desenvolvimento de sistemas
Mais de 500 vagas abertas em cursos técnicos de graça no ES
Fonte interativa da Prainha em Vila Velha
Fonte interativa da Prainha ficará fechada para obra em Vila Velha
Universidade de São Paulo
Estudantes invadem blocos da administração da USP e são retirados pela PM

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados