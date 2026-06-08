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Coluna Leonel Ximenes

Tradicional faculdade no ES vai encerrar as atividades após quase 30 anos

Instituição anunciou que serão oferecidas apenas turmas de formandos no segundo semestre

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 09:44

Públicado em 

08 jun 2026 às 09:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Faculdade Pio XII fica em Campo Grande, Cariacica
A Faculdade Pio XII fica em Campo Grande, Cariacica Facebook Faculdade Pio XII


Fundada em 1988, a Faculdade Pio XII anunciou em suas redes sociais que vai encerrar as suas atividades. Localizada em Campo Grande, Cariacica, a instituição de ensino privado apontou vários motivos para o seu fechamento, incluindo as consequências da pandemia de Covid-19.


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“Na última década, em particular desde a pandemia, houve um declínio contínuo na procura pelo setor de educação superior presencial. Não acreditamos em ensino à distância como tem sido feito no Brasil, já que nossos estudantes precisam da presença do professor como modelo”, explicou a faculdade.


Para a Pio XII, esse formato de ensino acabou inviabilizando a continuidade das atividades. “A redução geral no número de alunos presenciais acabou por tornar insustentável manter várias turmas. Por isso, teremos que tomar as medidas necessárias, com o devido resguardo aos interesses de nossos alunos e funcionários.”


O fechamento total da faculdade não será imediato, haja vista que muitos alunos continuam matriculados na instituição.

O comunicado de encerramento das atividades da Pio XII nas redes sociais
O comunicado de encerramento das atividades da Pio XII nas redes sociais Instagram/Pio XII

A Pio XII anunciou que, no segundo semestre deste ano, serão oferecidas apenas turmas de formandos, mas quem não quiser continuar, há uma alternativa: “Os alunos que não puderem cursar com as turmas de formandos serão encaminhamos para a Faesa, que fará para eles o mesmo preço que já estão pagando”.

Agradecemos a todos os que contribuíram para que esta história fizesse parte da sua e dedicando-a à glória de Nosso Senhor Jesus Cristo

Faculdade Pio XII Em mensagem de despedida

Os estudantes beneficiados do programa Nossa Bolsa poderão continuar com suas bolsas de estudos em qualquer instituição de ensino superior conveniada com esse programa, inclusive a Faesa.


E a partir de 2027, a secretaria da Pio XII continuará funcionando para emitir documentos com o acervo totalmente digitalizado conforme determinação do Ministério da Educação (MEC).


Primeira instituição de nível superior de Cariacica, criada pela Associação de Ensino Integrado e Organizado Universitário (AEIOU), a Pio XII foi fundada em 1998 pelo professor Rachid Mohamb Chibid, já falecido.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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