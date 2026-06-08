Tradicional faculdade no ES vai encerrar as atividades após quase 30 anos





Fundada em 1988, a Faculdade Pio XII anunciou em suas redes sociais que vai encerrar as suas atividades. Localizada em Campo Grande, Cariacica, a instituição de ensino privado apontou vários motivos para o seu fechamento, incluindo as consequências da pandemia de Covid-19.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





“Na última década, em particular desde a pandemia, houve um declínio contínuo na procura pelo setor de educação superior presencial. Não acreditamos em ensino à distância como tem sido feito no Brasil, já que nossos estudantes precisam da presença do professor como modelo”, explicou a faculdade.





Para a Pio XII, esse formato de ensino acabou inviabilizando a continuidade das atividades. “A redução geral no número de alunos presenciais acabou por tornar insustentável manter várias turmas. Por isso, teremos que tomar as medidas necessárias, com o devido resguardo aos interesses de nossos alunos e funcionários.”





O fechamento total da faculdade não será imediato, haja vista que muitos alunos continuam matriculados na instituição.