Após 52 anos, tradicional posto de combustível fecha em Vila Velha

A área do posto de combustível, na entrada do Centro de Vila Velha, está cercada por tapumes. Crédito: Ana Carolina de Souza Ximenes

Inaugurado em abril de 1973, o Posto São Pedro, localizado no entroncamento das Avenidas Jerônimo Monteiro e Lindenberg, na entrada do Centro de Vila Velha, encerrou definitivamente suas atividades há cerca de um mês.



A área, que agora está cercada de tapumes, ainda não tem seu destino definido, segundo a coluna apurou. O tanque subterrâneo de combustível foi retirado e toda a área foi descontaminada, conforme exige a legislação ambiental.

Há algum tempo o posto tinha pouco movimento de consumidores, o que contribui para o seu fechamento definitivo. Mas nem sempre foi assim.

Veja também Tradicional loja de Vitória anuncia que vai fechar as portas

O posto, que inicialmente se chamava Codé, é uma referência para os moradores de Vila Velha, pela sua privilegiada localização e por ser um dos primeiros da cidade.

No passado, além de motoristas, pescadores artesanais e outros trabalhadores compravam gasolina ou óleo diesel para suas atividades profissionais.

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do do Espírito Santo (Sindipostos-ES), o Estado tem cerca de 700 postos de combustíveis, sendo 287 localizados na Grande Vitória.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais