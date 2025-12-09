Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Após 52 anos, tradicional posto de combustível fecha em Vila Velha

Estabelecimento é um dos pioneiros e já foi referência da cidade no segmento

Vitória
Publicado em 09/12/2025 às 12h33
A área do posto de combustível, na entrada do Centro de Vila Velha, está cercada por tapumes
A área do posto de combustível, na entrada do Centro de Vila Velha, está cercada por tapumes. Crédito: Ana Carolina de Souza Ximenes

Inaugurado em abril de 1973, o Posto São Pedro, localizado no entroncamento das Avenidas Jerônimo Monteiro e Lindenberg, na entrada do Centro de Vila Velha, encerrou definitivamente suas atividades há cerca de um mês.

A área, que agora está cercada de tapumes, ainda não tem seu destino definido, segundo a coluna apurou. O tanque subterrâneo de combustível foi retirado e toda a área foi descontaminada, conforme exige a legislação ambiental.

Há algum tempo o posto tinha pouco movimento de consumidores, o que contribui para o seu fechamento definitivo. Mas nem sempre foi assim.

O posto, que inicialmente se chamava Codé, é uma referência para os moradores de Vila Velha, pela sua privilegiada localização e por ser um dos primeiros da cidade.

No passado, além de motoristas, pescadores artesanais e outros trabalhadores compravam gasolina ou óleo diesel para suas atividades profissionais.

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do do Espírito Santo (Sindipostos-ES), o Estado tem cerca de 700 postos de combustíveis, sendo 287 localizados na Grande Vitória.

