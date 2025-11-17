Escritório de advocacia de Vila Velha abre filial em Dubai

O escritório capixaba Ribeiro Fialho Advogados acaba de anunciar a abertura de uma unidade em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um dos centros de negócios mais estratégicos e influentes do mundo.
Fundado em 2009 em Vila Velha, o escritório irá atuar como um centro de conexões internacionais, facilitando desde a internacionalização de empresas brasileiras até a entrada de investidores no país, com foco especial nos setores de infraestrutura, logística, saneamento, energia e operações societárias.
Para o sócio-fundador Marco Túlio Ribeiro Fialho, a abertura do escritório no Oriente Médio vai ajudar empresas brasileiras a alavancar negócios naquela região estratégica do globo.
“Dubai simboliza uma nova fronteira para o escritório e para o Espírito Santo. Estamos entrando em um dos ecossistemas de negócios mais relevantes do mundo com a missão de aproximar empresas brasileiras de oportunidades globais e trazer para o Brasil investimentos estratégicos”, afirma Fialho.
