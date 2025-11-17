Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Escritório de advocacia de Vila Velha abre filial em Dubai

Expansão internacional conecta o Espírito Santo ao principal hub de negócios do Oriente Médio

Vitória
Publicado em 17/11/2025 às 03h11
Fachada do escritório capixaba em Dubai
Fachada do escritório capixaba em Dubai. Crédito: Divulgação

O escritório capixaba Ribeiro Fialho Advogados acaba de anunciar a abertura de uma unidade em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um dos centros de negócios mais estratégicos e influentes do mundo.

Fundado em 2009 em Vila Velha, o escritório irá atuar como um centro de conexões internacionais, facilitando desde a internacionalização de empresas brasileiras até a entrada de investidores no país, com foco especial nos setores de infraestrutura, logística, saneamento, energia e operações societárias.

Para o sócio-fundador Marco Túlio Ribeiro Fialho, a abertura do escritório no Oriente Médio vai ajudar empresas brasileiras a alavancar negócios naquela região estratégica do globo.

“Dubai simboliza uma nova fronteira para o escritório e para o Espírito Santo. Estamos entrando em um dos ecossistemas de negócios mais relevantes do mundo com a missão de aproximar empresas brasileiras de oportunidades globais e trazer para o Brasil investimentos estratégicos”, afirma Fialho.

