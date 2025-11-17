Escritório de advocacia de Vila Velha abre filial em Dubai

O escritório capixaba Ribeiro Fialho Advogados acaba de anunciar a abertura de uma unidade em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um dos centros de negócios mais estratégicos e influentes do mundo.



Fundado em 2009 em Vila Velha, o escritório irá atuar como um centro de conexões internacionais, facilitando desde a internacionalização de empresas brasileiras até a entrada de investidores no país, com foco especial nos setores de infraestrutura, logística, saneamento, energia e operações societárias.