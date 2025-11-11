Vereadores no ES dão título de cidadão ao governador do Rio de Janeiro

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), vai acrescentar ao seu currículo mais uma “conquista”: o título de Cidadão Cariaciquense. É que a Câmara de Vereadores da cidade capixaba, por 16 votos a quatro, aprovou a honraria proposta pelo vereador Sérgio Camilo (União Brasil), nesta segunda-feira (10).
O governador bolsonarista, é bom lembrar, conseguiu fama e popularidade repentina após autorizar, no dia 28 de outubro, a megaoperação policial contra o Comando Vermelho que deixou 121 mortos - sendo dois policiais civis e dois militares - nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense.
A operação policial na cidade do Rio está sendo considerada a mais letal da história recente do país, maior até que a invasão da polícia em outubro de 1992, no Carandiru, em São Paulo, que deixou 111 presidiários mortos, no episódio que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru.
“Apresentei este projeto de decreto legislativo, mas em momento algum estou comemorando a morte de quem quer que seja. Ratifico que a megaoperação policial contra o crime organizado no Rio de Janeiro foi um sucesso, uma vez que a polícia não matou sequer um morador, uma pessoa de bem, uma criança”, explicou o parlamentar.
E qual a ligação do governador do Rio de Janeiro com Cariacica que justificaria a concessão dessa honraria? “Vários integrantes de organizações criminosas do Estado do Espírito Santo pagam caro para se esconderem nas favelas do Rio de Janeiro. E a partir do momento em que ele vem combatendo o crime naquele Estado, consequentemente, esses elementos não vão conseguir ficar escondidos nessas favelas ou serão presos pela polícia do Estado do Rio de Janeiro, ou então terão que retornar para o ES, onde serão presos. Por isso, ele está beneficiando o Espírito Santo e Cariacica”, alegou o vereador da base de apoio do prefeito Euclério Sampaio.
Sérgio Camilo, que é policial civil da ativa no Espírito Santo, disse que está em contato com o gabinete de Cláudio Castro para acertar os detalhes da entrega do título de Cidadão Cariaciquense ao governador. “Estou vendo se ele vem aqui em Cariacica ou eu irei entregá-lo pessoalmente no Palácio Guanabara”, disse o vereador.
O parlamentar cariaciquense do União Brasil, aliás, é autor de projetos que concedem diferentes honrarias a personalidades nacionais e internacionais, entre eles a Jair e Michelle Bolsonaro e até ao bilionário Elon Musk, este o único rejeitado, após ter sido aprovado em uma primeira votação.
COMO FOI A VOTAÇÃO
A FAVOR DA CONCESSÃO DO TÍTULO
- Cabo Fonseca (Republicanos)
- Dr. Fernando Santorio (PP)
- Jades Amorim (MDB)
- Jocemir da Enfermagem (Podemos)
- Juquinha (Agir)
- Lei (União)
- Mauro Durval (MDB)
- Paulo Foto (PP)
- Renato Machado (PSD)
- Ribeirinho (PSD)
- Romildo Alves (PP)
- Sérgio Camilo (União)
CONTRA A CONCESSÃO DO TÍTULO
- Açucena (PT)
- Cleidimar Alemão (Republicanos)
- Flávio Preto (PSB)
- Marcelo Zonta (PSB)
