Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Vereadores no ES dão título de cidadão ao governador do Rio de Janeiro

Cláudio Castro autorizou megaoperação contra o Comando Vermelho que deixou 121 mortos , sendo quatro policiais

Vitória
Publicado em 11/11/2025 às 14h33
Governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro: popularidade após megaoperação policial
Governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro: popularidade após megaoperação policial. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), vai acrescentar ao seu currículo mais uma “conquista”: o título de Cidadão Cariaciquense. É que a Câmara de Vereadores da cidade capixaba, por 16 votos a quatro, aprovou a honraria proposta pelo vereador Sérgio Camilo (União Brasil), nesta segunda-feira (10).

O governador bolsonarista, é bom lembrar, conseguiu fama e popularidade repentina após autorizar, no dia 28 de outubro, a megaoperação policial contra o Comando Vermelho que deixou 121 mortos - sendo dois policiais civis e dois militares - nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense.

A operação policial na cidade do Rio está sendo considerada a mais letal da história recente do país, maior até que a invasão da polícia em outubro de 1992, no Carandiru, em São Paulo, que deixou 111 presidiários mortos, no episódio que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru.

“Apresentei este projeto de decreto legislativo, mas em momento algum estou comemorando a morte de quem quer que seja. Ratifico que a megaoperação policial contra o crime organizado no Rio de Janeiro foi um sucesso, uma vez que a polícia não matou sequer um morador, uma pessoa de bem, uma criança”, explicou o parlamentar.

E qual a ligação do governador do Rio de Janeiro com Cariacica que justificaria a concessão dessa honraria? “Vários integrantes de organizações criminosas do Estado do Espírito Santo pagam caro para se esconderem nas favelas do Rio de Janeiro. E a partir do momento em que ele vem combatendo o crime naquele Estado, consequentemente, esses elementos não vão conseguir ficar escondidos nessas favelas ou serão presos pela polícia do Estado do Rio de Janeiro, ou então terão que retornar para o ES, onde serão presos. Por isso, ele está beneficiando o Espírito Santo e Cariacica”, alegou o vereador da base de apoio do prefeito Euclério Sampaio.

Sergio Camilo
Sérgio Camilo é autor de projetos que concedem diferentes honrarias a personalidades nacionais e internacionais na Câmara de Cariacica. Crédito: Reprodução\Instagram

Sérgio Camilo, que é policial civil da ativa no Espírito Santo, disse que está em contato com o gabinete de Cláudio Castro para acertar os detalhes da entrega do título de Cidadão Cariaciquense ao governador. “Estou vendo se ele vem aqui em Cariacica ou eu irei entregá-lo pessoalmente no Palácio Guanabara”, disse o vereador.

O parlamentar cariaciquense do União Brasil, aliás, é autor de projetos que concedem diferentes honrarias a personalidades nacionais e internacionais, entre eles a Jair e Michelle Bolsonaro e até ao bilionário Elon Musk, este o único rejeitado, após ter sido aprovado em uma primeira votação.

COMO FOI A VOTAÇÃO

A FAVOR DA CONCESSÃO DO TÍTULO

  • Cabo Fonseca (Republicanos)
  • Dr. Fernando Santorio (PP)
  • Jades Amorim (MDB)
  • Jocemir da Enfermagem (Podemos)
  • Juquinha (Agir)
  • Lei (União)
  • Mauro Durval (MDB)
  • Paulo Foto (PP)
  • Renato Machado (PSD)
  • Ribeirinho (PSD)
  • Romildo Alves (PP)
  • Sérgio Camilo (União)

CONTRA A CONCESSÃO DO TÍTULO

  • Açucena (PT)
  • Cleidimar Alemão (Republicanos)
  • Flávio Preto (PSB)
  • Marcelo Zonta (PSB)

