Vereadores no ES dão título de cidadão ao governador do Rio de Janeiro

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), vai acrescentar ao seu currículo mais uma “conquista”: o título de Cidadão Cariaciquense. É que a Câmara de Vereadores da cidade capixaba, por 16 votos a quatro, aprovou a honraria proposta pelo vereador Sérgio Camilo (União Brasil), nesta segunda-feira (10).



O governador bolsonarista, é bom lembrar, conseguiu fama e popularidade repentina após autorizar, no dia 28 de outubro, a megaoperação policial contra o Comando Vermelho que deixou 121 mortos - sendo dois policiais civis e dois militares - nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense.

A operação policial na cidade do Rio está sendo considerada a mais letal da história recente do país, maior até que a invasão da polícia em outubro de 1992, no Carandiru, em São Paulo, que deixou 111 presidiários mortos, no episódio que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru.

“Apresentei este projeto de decreto legislativo, mas em momento algum estou comemorando a morte de quem quer que seja. Ratifico que a megaoperação policial contra o crime organizado no Rio de Janeiro foi um sucesso, uma vez que a polícia não matou sequer um morador, uma pessoa de bem, uma criança”, explicou o parlamentar.

E qual a ligação do governador do Rio de Janeiro com Cariacica que justificaria a concessão dessa honraria? “Vários integrantes de organizações criminosas do Estado do Espírito Santo pagam caro para se esconderem nas favelas do Rio de Janeiro. E a partir do momento em que ele vem combatendo o crime naquele Estado, consequentemente, esses elementos não vão conseguir ficar escondidos nessas favelas ou serão presos pela polícia do Estado do Rio de Janeiro, ou então terão que retornar para o ES, onde serão presos. Por isso, ele está beneficiando o Espírito Santo e Cariacica”, alegou o vereador da base de apoio do prefeito Euclério Sampaio.

Sérgio Camilo, que é policial civil da ativa no Espírito Santo, disse que está em contato com o gabinete de Cláudio Castro para acertar os detalhes da entrega do título de Cidadão Cariaciquense ao governador. “Estou vendo se ele vem aqui em Cariacica ou eu irei entregá-lo pessoalmente no Palácio Guanabara”, disse o vereador.

O parlamentar cariaciquense do União Brasil, aliás, é autor de projetos que concedem diferentes honrarias a personalidades nacionais e internacionais, entre eles a Jair e Michelle Bolsonaro e até ao bilionário Elon Musk, este o único rejeitado, após ter sido aprovado em uma primeira votação.

COMO FOI A VOTAÇÃO

A FAVOR DA CONCESSÃO DO TÍTULO

Cabo Fonseca (Republicanos)

Dr. Fernando Santorio (PP)

Jades Amorim (MDB)

Jocemir da Enfermagem (Podemos)

Juquinha (Agir)

Lei (União)

Mauro Durval (MDB)

Paulo Foto (PP)

Renato Machado (PSD)

Ribeirinho (PSD)

Romildo Alves (PP)

Sérgio Camilo (União)

CONTRA A CONCESSÃO DO TÍTULO

Açucena (PT)

Cleidimar Alemão (Republicanos)

Flávio Preto (PSB)

Marcelo Zonta (PSB)

