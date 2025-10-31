Megaoperação no Rio

Polícia do Rio cumpriu 20 dos 100 mandados de prisão da Operação Contenção

O governo fluminense não detalhou o que aconteceu com as outras 80 pessoas; eles podem estar na lista de mortos, ter fugido ou não ter sido encontrados

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15:47

Polícia faz megaoperação no Complexo da Penha e no Alemão, Rio de Janeiro Crédito: Agência Enquadrar/Folhapress

A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que 20 dos 100 suspeitos com mandados expedidos para a operação Contenção foram de fato presos. A ação aconteceu na terça-feira (28). O governo fluminense não detalhou o que aconteceu com as outras 80 pessoas — eles podem estar na lista de mortos, ter fugido ou não ter sido encontrados. Um dos principais alvos era Edgar Alves de Andrade, o Doca, um dos principais líderes do Comando Vermelho. Ele não foi preso e não está na lista de mortos.

Segundo a polícia, entre os 117 foram mortos, 42 possuíam mandados de prisão pendentes e 78 tinham, segundo a polícia, "extenso histórico criminal". Esse número pode aumentar conforme o envio de informações de outros estados.

O secretário de Segurança Pública do Rio, Victor dos Santos afirmou que entre os mandados, 70 eram da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) e 30 eram da Polícia Civil do Pará. "Dos 30 mandados do Pará, 5 se entregaram e 15 morreram. Restam 10. Desses 20 [que foram presos] a gente precisa comprovar a identidade. Mesmo os presos usam documento falso. Armas foram apreendidas, precisamos de peritos para poder rastrear", disse Santos.

