Polícia do Rio cumpriu 20 dos 100 mandados de prisão da Operação Contenção

O governo fluminense não detalhou o que aconteceu com as outras 80 pessoas; eles podem estar na lista de mortos, ter fugido ou não ter sido encontrados

YURI EIRAS

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15:47

Polícia faz megaoperação no Complexo da Penha e no Alemão, Rio de Janeiro
Polícia faz megaoperação no Complexo da Penha e no Alemão, Rio de Janeiro Crédito: Agência Enquadrar/Folhapress

Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que 20 dos 100 suspeitos com mandados expedidos para a operação Contenção foram de fato presos. A ação aconteceu na terça-feira (28). O governo fluminense não detalhou o que aconteceu com as outras 80 pessoas — eles podem estar na lista de mortos, ter fugido ou não ter sido encontrados. Um dos principais alvos era Edgar Alves de Andrade, o Doca, um dos principais líderes do Comando Vermelho. Ele não foi preso e não está na lista de mortos.

Segundo a polícia, entre os 117 foram mortos, 42 possuíam mandados de prisão pendentes e 78 tinham, segundo a polícia, "extenso histórico criminal". Esse número pode aumentar conforme o envio de informações de outros estados.

O secretário de Segurança Pública do Rio, Victor dos Santos afirmou que entre os mandados, 70 eram da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) e 30 eram da Polícia Civil do Pará. "Dos 30 mandados do Pará, 5 se entregaram e 15 morreram. Restam 10. Desses 20 [que foram presos] a gente precisa comprovar a identidade. Mesmo os presos usam documento falso. Armas foram apreendidas, precisamos de peritos para poder rastrear", disse Santos.

