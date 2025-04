Morre Nabila Furtado, 35 anos, miss e ex-primeira-dama de Cariacica

Nabila Furtado: sucesso como miss e como modelo. Crédito: Chrystian Henrique / Reprodução instagram @nabilafurtado

Morreu na noite desta terça-feira (22), aos 35 anos de idade, a modelo Nabila Furtado, miss e mulher do ex-prefeito de Cariacica Juninho. A causa da morte ainda não havia sido informada na noite de ontem, mas o que se sabe é que Nabila estava internada desde o dia 7 de fevereiro, em um hospital particular do município, com uma trombose nas pernas que atingiu a região do ombro e do braço.

O próprio Juninho anunciou nas suas redes sociais a morte da sua mulher. Na publicação no Instagram, o ex-prefeito informa que o velório de Nabila começa às 6h30 da manhã desta quarta-feira (23), na Associação de Moradores de Vila Palestina, em Cariacica. O sepultamento está previsto para as 13h no Cemitério São Jorge, em Alto Lage.

Postagem do ex-prefeito Juninho nas redes sociais. Crédito: Instagram

Com uma beleza incomum, Nabila conquistou os títulos de Miss Espírito Santo Intercontinental, Miss Cariacica, Miss Brasil Queen 2016, Miss Simpatia no Miss ES 2020 e Musa do Brasil 2013, além de já ter participado de um concurso internacional na Espanha, onde representou o Brasil.

Nos últimos anos, Nabila, que nasceu no dia 11 de janeiro de 1990, estava atuando no universo da moda e como influenciadora digital.

A REVELAÇÃO

Em março, um mês depois do início da internação de Nabila, Juninho revelou em suas redes sociais que Nabila estava internada havia um mês com um quadro de trombose que afetou a região do ombro e do braço.

Postagem de Juninho, em 7 de março, com informações sobre o estado de saúde de Nabila e a imagem do casal no hospital. Crédito: Instagram

No Instagram, naquela ocasião, o ex-prefeito de Cariacica compartilhou uma foto ao lado da mulher e atualizou seu estado de saúde. "Estamos muito animados com a recuperação da Nabila, que sofreu uma trombose que atingiu a região do ombro e braço. Daqui do hospital estamos acompanhando as notícias e curtindo o carnaval com muita tranquilidade, e nos preparando para sair em breve", escreveu.

Na noite desta quarta-feira, amigos, admiradores e políticos manifestaram pesar pela morte de Nabila Furtado e enviaram mensagens de conforte a Juninho e à família.

Um dos que postaram mensagem de apoio a Juninho foi Emerson Xumbrega, intérprete de samba e presidente da Boa Vista, atual campeã do Carnaval capixaba: “Meus sentimentos, amigo, que Deus possa confortar o seu coração e de todos os familiares”, escreveu.

Geovani Silva, ex-jogador do Vasco e da seleção brasileira, também se manifestou: “Meus sentimentos, amigo. Que Deus conforte os nossos corações. Muita força à família”.

