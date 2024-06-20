Morre, aos 104 anos, a mulher que adoçava Vila Velha

Mulata comemorando seus 100 anos de idade Crédito: Divulgação

Ela era conhecida carinhosamente por Mulata. A meiga Mulata. Zilma Rodrigues, também tratada por Dedei pelos muito próximos, morreu nesta quarta-feira (19), aos 104 anos de idade, numa casa de repouso onde morava em Vila Velha

A doce Mulata - parece premonição - fez também dos doces uma vocação. Nascida em 10 de maio de 1920, em João Neiva, mudou-se na década de 1940 para morar numa casa de família no Centro da cidade.

Neste ambiente, durante muitos anos, viveu e ajudou a criar os seis filhos da professora Maria Julieta Menegaz Pereira com o ferroviário Mário Pereira. Nas horas vagas, se dedicava a fazer bolos, doces e tortas avidamente consumidos por gerações de noivos e aniversariantes de Vila Velha. Festa boa, na cidade, era festa que tinha o doce feito por Mulata.

Fora do ambiente familiar, Mulata, sempre discreta, amiga e meiga, era frequentadora assídua das atividades litúrgicas e comunitárias da igrejinha do Rosário, na Prainha , e do Santuário do Divino Espírito Santo, no Centro, onde vendia bolos em prol da própria igreja.

Aliás, Mulata participou ativamente das campanhas para angariar recursos para a construção do imponente templo católico, inaugurado em 1967, e da restauração da imagem do Sagrado Coração de Jesus.

Foi também ministra da eucaristia por muitos anos, participou do Conselho Paroquial, foi dirigente do Apostolado da Oração e da Legião de Maria e atuou em diversas outras pastorais da Igreja Católica

Embora não fosse uma religiosa consagrada, a trajetória de Mulata foi muito semelhante à vida discreta e silenciosa dos beneditinos, que têm como lema a expressão latina ora et labora (reza e trabalha).

Mulata recebendo a visita de amigas Crédito: Divulgação

Nada mais fiel que isso: solteira e sem filhos, Mulata era uma autêntica monja, na prática, embora, diferentemente dos religiosos da ordem católica, não fosse contemplativa. Era uma inspiração para gerações de canelas-verdes.

“Era uma pessoa mansa, humilde e muito ativa tanto na comunidade como no Apostolado da Oração. Foi ela que abriu o livro de ouro para pagar o altar-mor [da igrejinha do Rosário], no valor de R$ 130 mil na época, e os três altares mais embaixo, cujo valor não me recordo. Ela foi uma grande força”, atesta a aposentada Maria Cassaro, moradora da Prainha e amiga de Mulata.

"Sentimos a tua ausência, mas temos a certeza de que tens a alma de paz e o amor no coração. O que tinhas para realizar aqui o fizeste plenamente, por isso Deus te quis ao seu lado. Agradecemos a Ele pela convivência que tivemos contigo. Tenha a certeza de que sempre te amaremos e jamais te esqueceremos" Amigos de Mulata - Em texto feito em homenagem a ela

O corpo da centenária doceira será velado nesta quinta-feira (20) de manhã na Funerária Zelo, no Centro de Vila Velha, e será sepultado no começo da tarde no Cemitério de Santa Inês.