Horóscopo semanal: previsões dos signos de 04 a 10 de maio de 2026

A semana pedirá clareza nas decisões, atenção ao uso das palavras e cautela com impulsividade e excesso de otimismo Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock

Nesta semana, o Sol em Touro fará conjunção com Mercúrio e aspecto positivo com Júpiter, indicando clareza, vitalidade e confiança. Será um bom período para iniciar projetos. Por meio de ações bem planejadas, poderá haver reconhecimento e ganhos materiais.

Mercúrio, em Touro, estará em conjunção com o Astro-Rei e em quadratura com Plutão, sinalizando que as ideias ganharão força. No entanto, será essencial ter cuidado com pensamentos nocivos e com palavras impulsivas, evitando assim conflitos desgastantes. Além disso, será importante revisar as emoções e se desapegar de velhos padrões mentais.

Enquanto isso, Vênus em Gêmeos seguirá sem aspectos, sugerindo leveza, curiosidade e desejo por interações sociais. Será uma fase voltada para encontros afetivos e profissionais.

Ademais, Marte em Áries fará quadratura com Júpiter. Esse movimento, por sua vez, pedirá cuidado com a impulsividade e o excesso de otimismo. O ideal será utilizar a energia para superar os obstáculos, evitando desperdiçá-la com conflitos desnecessários.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Para Áries, a semana favorecerá a organização financeira e a iniciativa, mas exigirá cautela com atitudes impulsivas e possíveis tensões nas relações Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Você terá mais disposição para organizar a vida financeira e valorizar as suas conquistas materiais. Nesse sentido, será uma semana importante para colocar as contas em ordem e investir em seus talentos. Todavia, tenha cuidado com pensamentos nocivos ou disputas de poder. Afinal, isso poderá levar a tensões desnecessárias.

No campo social, haverá desejo de conversar com as pessoas ao redor, iniciar projetos e superar os obstáculos. No processo, busque redobrar a atenção para não se deixar levar por insatisfações passageiras. Além disso, procure respeitar os seus limites. Essas atitudes o(a) ajudarão a transformar as inseguranças em aprendizados.

Touro

Para Touro, a comunicação ganhará destaque e poderá gerar reconhecimento Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Você tenderá a expressar as suas ideias com mais clareza, o que permitirá que os outros reconheçam as suas habilidades. Ainda assim, deverá ter cuidado com as palavras, evitando se comunicar de maneira autoritária ou se deixar levar por pensamentos nocivos que poderão gerar conflitos.

No campo financeiro, o desejo por conforto e prazer estará em alta. Porém, procure redobrar a atenção para não agir por impulso ou comprometer a estabilidade material. O ideal será se recolher para lidar com questões internas e inseguranças antigas, sem deixar que a pressa ou o estresse comprometam a saúde física e o equilíbrio emocional necessário para as suas conquistas.

Gêmeos

Gêmeos tenderá a se recolher, reorganizar emoções e fortalecer o magnetismo pessoal Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Você buscará se recolher para organizar questões internas, compreender melhor as suas motivações e encontrar soluções para problemas antigos. No processo, preste atenção a pensamentos nocivos ou a segredos que possam gerar sobrecarga mental. Isso o(a) ajudará a transformar as angústias em oportunidades de aprendizado.

Ainda nesta semana, o seu magnetismo estará em alta. Com isso, as pessoas notarão a sua presença com facilidade. No entanto, tenha cuidado para não se envolver em mal-entendidos apenas para suprir carências. Será importante encarar as suas frustrações com maturidade, evitando reações ou gastos impulsivos na intenção de compensar os desconfortos emocionais.

Câncer

Para Câncer, a vida social e os projetos em grupo ganharão força, porém será essencial conter a impulsividade e cuidar do equilíbrio emocional Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Você tenderá a dedicar mais atenção à vida social. Inclusive, será um período favorável para iniciar projetos coletivos, negociar acordos, estruturar os planos de longo prazo e fortalecer as amizades por meio de conversas. Apenas tenha cuidado com pensamentos nocivos ou disputas de poder.

Ainda nesta fase, haverá bastante coragem para agir. Entretanto, será preciso controlar a impulsividade para não atropelar os processos importantes. Procure se recolher para cuidar da saúde emocional, buscando resolver os desconfortos internos e evitando se deixar levar por ilusões ou antigas mágoas.

Leão

Leão poderá vivenciar avanços na carreira e reconhecimento, mas precisará lidar com o ego e evitar conflitos por controle ou imposição Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Na carreira, poderão surgir oportunidades de sucesso e o reconhecimento das suas habilidades. Além disso, será possível que você consiga comunicar as suas ideias com clareza, o que atrairá parcerias importantes. Apenas tenha cuidado para não impor a sua vontade de maneira autoritária ou entrar em disputas de poder.

Procure agir de forma estratégica para superar inseguranças e evitar que os obstáculos comprometam os resultados ou gerem gastos desnecessários. No campo social, haverá o desejo de interagir. Contudo, divergências de valores possivelmente causarão desconfortos.

Virgem

Para Virgem, o período favorecerá estudos e expansão intelectual, desde que haja abertura ao diálogo e cuidado com debates intensos Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Você desejará expandir os horizontes e buscar novos conhecimentos. Será um bom período para se dedicar a viagens, estudos acadêmicos ou projetos que envolvam a comunicação das suas ideias. Apesar disso, tenha cuidado com a maneira como se expressa, pois debates intensos poderão surgir. Caso não saiba ouvir perspectivas diferentes das suas, haverá o risco de desgastes desnecessários.

No campo profissional, atente-se para que o desejo de reconhecimento não entre em conflito com os valores pessoais ou gere mal-entendidos. Para tanto, evite agir por impulso e busque curar inseguranças antigas.

Libra

Libra focará a organização emocional e financeira, mas deverá evitar controle excessivo e reações impulsivas nas relações Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Haverá a necessidade de organizar as pendências financeiras e emocionais com mais clareza. Apesar de o período favorecer a resolução das crises e o aumento da produtividade, será preciso tomar cuidado com o desejo de controle. Afinal, isso poderá gerar desgastes desnecessários nas relações.

Ainda nesta semana, você desejará expandir os horizontes e buscar novos conhecimentos. Todavia, tenha cuidado para não se deixar levar por insatisfações ou conflitos. No campo amoroso , a tendência será de impulsividade e reações defensivas, o que despertará feridas antigas. Diante disso, procure ter paciência e respeitar os limites do outro para manter o equilíbrio.

Escorpião

Para Escorpião, a semana favorecerá acordos e resolução de pendências Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Será um bom período para resolver pendências e fortalecer os vínculos com pessoas próximas. Você tenderá a dedicar mais atenção às parcerias e aos acordos. No processo, porém, deverá se atentar às palavras e ações, evitando que o desejo de controle ou discussões sobre pontos de vista diferentes transformem uma conversa produtiva em um conflito desnecessário. A clareza mental o(a) ajudará a não se deixar levar por desconfianças irreais.

Em relação à rotina, haverá bastante disposição para organizar as tarefas pendentes. Apenas tenha cautela com a pressa e o excesso de esforço, pois isso poderá levar ao esgotamento físico ou a pequenos incidentes.

Sagitário

Sagitário terá mais produtividade e energia no trabalho, mas deverá evitar críticas excessivas e mal-entendidos nas relações Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Haverá mais energia para organizar a rotina e aumentar a produtividade no trabalho. Inclusive, toda essa disposição o(a) ajudará a encontrar soluções práticas que tragam bem-estar físico e emocional. No processo, será preciso evitar críticas ou o controle sobre os detalhes das tarefas alheias. Afinal, isso poderá gerar tensões desnecessárias no ambiente profissional.

Ainda nesta semana, você buscará prazer e trocas intelectuais com pessoas próximas. No entanto, precisará ter cuidado para que mal-entendidos não abalem a harmonia das relações. Além disso, procure agir com calma e coragem para superar inseguranças antigas e evitar atitudes impulsivas.

Capricórnio

Para Capricórnio, haverá destaque na criatividade e na expressão pessoal, porém será importante moderar a necessidade de ter razão Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Você buscará se expressar e investir em atividades que tragam prazer. Inclusive, poderá comunicar as suas ideias com criatividade e conquistar reconhecimento em projetos individuais. Entretanto, precisará ter cuidado com as conversas, evitando que o desejo de ter razão provoque tensões com as pessoas ao redor, especialmente nos momentos de lazer.

No ambiente familiar, algumas situações exigirão coragem. No processo, procure controlar a impulsividade para não transformar pequenas frustrações em conflitos maiores. Por fim, busque cuidar da saúde e da rotina de trabalho, a fim de encontrar um equilíbrio que não gere desgaste físico.

Aquário

Aquário tenderá a organizar a vida doméstica e buscar equilíbrio familiar, mas precisará evitar rigidez e controle nas interações Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Haverá a oportunidade de organizar os assuntos domésticos, encontrar segurança no ambiente familiar e fortalecer o vínculo com pessoas próximas. Ainda assim, você deverá ter cuidado com a rigidez nas palavras ou com o desejo de controlar a dinâmica da casa. Afinal, o autoritarismo poderá gerar desgastes na convivência.

Ainda neste período, haverá, da sua parte, um desejo de se expressar e se divertir. Contudo, será preciso redobrar a atenção para que as insatisfações ou exigências não gerem mal-entendidos nas relações. Ademais, procure ter cautela com a forma como compartilha as suas ideias. Aja com paciência nesta semana.

Peixes

Para Peixes, a comunicação e os estudos ganharão força, embora seja necessário cuidado com conflitos e decisões financeiras impulsivas Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Será uma semana favorável para estudar, compartilhar ideias e se comunicar melhor. Apesar disso, tenha cuidado com as palavras, pois haverá, também, uma tendência a se envolver em discussões desgastantes ao tentar impor a sua verdade.