Novas imagens mostram como atirador de jantar de Trump passou pela segurança em 4 segundos

Promotores divulgaram novas imagens do atirador que tentou invadir jantar com Trump no sábado Crédito: Departamento de Justiça dos EUA

Novas imagens divulgadas por promotores nos Estados Unidos revelam que o atirador que tentou invadir o jantar de correspondentes da Casa Branca em Washington no sábado, do qual participava o presidente Donald Trump, avançou pela porta do hotel e passou por um posto de controle de segurança em apenas quatro segundos.

O vídeo das câmeras de segurança parece mostrar um agente de segurança abrindo fogo na direção do atirador, que corre portando uma arma de cano longo. Não está claro se ele disparou com essa arma.

O clipe não mostra o momento em que o suposto agressor caiu e foi preso no hotel Washington Hilton.

Cole Tomas Allen, de 31 anos, é acusado de tentar assassinar o presidente Trump no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca. Ele ainda não apresentou uma declaração formal.

Os promotores dizem que essas selfies mostram Allen posando com suas armas Crédito: Departamento de Justiça dos EUA

O Departamento de Justiça dos EUA diz que o vídeo também mostra Allen "reconhecendo a área" do hotel no dia anterior ao jantar, quando ele teria feito check‑in como hóspede.

Ele é visto andando pelo corredor do Washington Hilton na véspera da festa de gala e entrando na academia do hotel, de acordo com os promotores.

O réu é acusado de portar uma pistola semiautomática, uma espingarda de bombeamento e três facas enquanto corria pelo terraço um andar acima do salão de baile no subsolo, onde a gala de imprensa acontecia.

Trump, o vice‑presidente J.D. Vance, membros do gabinete e outros funcionários da Casa Branca foram retirados às pressas do local após o início dos disparos.

O novo vídeo, postado no X na quinta-feira pela procuradora dos EUA para Washington, Jeanine Pirro, parece ser uma versão de maior qualidade de um clipe compartilhado por Trump nas redes sociais após o incidente de sábado.

As últimas imagens mostram quase uma dúzia de agentes de segurança reunidos em torno de um posto de controle de segurança no hotel.

Um homem vestindo um longo casaco escuro caminha pelo corredor e desaparece por uma porta.

Momentos depois, o atirador, já sem o casaco, reaparece e corre através de um detector de metais com as duas mãos no que parece ser uma arma.

Seu casaco escondia uma espingarda calibre 12, de acordo com uma declaração apresentada pelos promotores.

As imagens parecem mostrar um policial disparando sua arma contra o suspeito. Os promotores disseram que o agente foi atingido por tiros, mas o suposto agressor não foi baleado.

Um porta-voz do Serviço Secreto disse à BBC na quinta-feira: “O agente foi atingido com o colete anti-balas, mas não ficou gravemente ferido”.

Especialistas em balística estão investigando se o oficial do Serviço Secreto foi atingido por uma bala disparada pelo suspeito ou por outro agente de segurança no local.

Pirro disse na postagem de quinta-feira no X: “Não há evidências de que o tiro tenha sido resultado de fogo amigo”.

No entanto, um memorando apresentado pelos promotores na quarta-feira, pedindo a um juiz que mantenha Allen sob custódia enquanto aguarda o julgamento, não menciona que qualquer policial tenha sido baleado.

O documento afirma que, quando o suspeito atravessou o ponto de verificação, um agente do Serviço Secreto "observou o réu disparar a espingarda na direção das escadas que levam ao salão de baile".

Declarações anteriores em documentos de acusação alegavam que um policial foi atingido no colete balístico por um único tiro disparado pelo suspeito.

Os advogados de defesa de Allen questionaram as alegações dos promotores de que seu cliente abriu fogo.

Na quinta-feira, o diretor do Serviço Secreto dos EUA disse à Fox News que o suspeito havia disparado contra um agente do Serviço Secreto à queima-roupa.

“Com todas as evidências que eu vi, o suspeito atirou em nosso policial à queima-roupa com uma espingarda”, disse Sean Curran à rede.

“Nosso oficial heroicamente retornou fogo ao ser baleado à queima-roupa no peito com uma espingarda, e conseguiu disparar cinco tiros. Parece que o suspeito bateu seu joelho, enquanto era atacado pelo policial, em uma de nossas caixas magnetométricas e começou a cair no chão."

"É isso que parece ter acontecido, e foi nesse momento que policiais e agentes conseguiram dominá‑lo e se jogar sobre ele."

Allen enfrenta acusações adicionais, incluindo o transporte de uma arma de fogo entre Estados para cometer um crime e disparar arma de fogo em crime violento — ambos com pena máxima de 10 anos.