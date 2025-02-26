Com o enredo "Os olhos do mundo: assombros de Sebastião Salgado", a Independente de Boa Vista conquistou o Carnaval de Vitória 2025. Sem alcançar o título desde 2020, desta vez a escola de Itaquari, em Cariacica, iluminou a passarela ao reverenciar o mestre da fotografia e sagrou-se campeã no desfile do Grupo Especial. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (26), durante a apuração de notas realizada no Sambão do Povo e transmitida ao vivo por A Gazeta.
A Boa Vista somou 179,90 pontos e ficou à frente da Chegou o que Faltava, que teve 179,60 pontos. Logo depois, veio a MUG, com 179,40 pontos.
O presidente da agremiação, Emerson Xumbrega, dedicou a vitória a Aline Bianca, musa da escola que morreu horas depois de desfilar no Sambão do Povo. "Esse título é dedicado a Aline Bianca, sem demagogia, sem hipocrisia, pelo que ela fez à Boa Vista. Ela estava radiante, estava alegre, e essa alegria está, hoje, contagiando a nossa Boa Vista. Então, ficam aqui os nossos sentimentos, mas pode ter certeza que ela se dedicou à altura da nossa Boa Vista, e a Boa Vista à altura dela. Aline Bianca, estamos juntos!"
Boa Vista é campeã do Carnaval de Vitória com homenagem a Sebastião Salgado
Após quatro anos sem título, Xumbrega descreveu o sentimento da escola de Cariacica: "Agora a sensação é de 'a campeã voltou!' Sétima estrela, e já vamos começar a trabalhar para o próximo ano".
Confira a pontuação final do Grupo Especial
- Independente de Boa Vista - 179,90 pontos
- Chegou o que Faltava - 179,60 pontos
- Mocidade Unida da Glória - 179,40 pontos
- Unidos da Piedade - 178,90 pontos
- Novo Império - 176,90 pontos
- Unidos de Jucutuquara - 176,10 pontos
- Imperatriz do Forte - 175,90 pontos
Vida e obra do mestre
A Independente de Boa Vista entrou na avenida às 5h28 de domingo (23) para homenagear o fotógrafo Sebastião Salgado, contando um pouco de sua vida e obra de reconhecimento internacional. A agremiação aproveitou para celebrar no Sambão o ano em que completa seu 50º aniversário.
O corpo de bailarinos da comissão de frente, com o nome "Janelas da Alma", estava com lanternas nos braços e cabeça para representar a luz das câmeras, fundamental em toda fotografia. Mesmo com o desfile já de manhã, causou um bonito efeito. Havia também elemento cênico, com vários olhos de muitos tamanhos. A coreografia foi de Patrick Alockio.
Os olhos, como parte do enredo, também estavam representados em alas e alegorias.
A águia, símbolo da escola, trazia brilho nos olhos no abre-alas. Nessa alegoria, um efeito fazia outros olhos abrirem e fecharem. O abre-alas também reproduziu fotos de Salgado em tamanho grande, mostrando ao público um pouco da genialidade do fotógrafo.
O ritmo cadenciado da Águia Furiosa fez a arquibancada e o camarote sambarem. Muitas alas estavam coreografadas, como a Amazônia, que conduzia indígenas reproduzidos na fantasia.
Uma ala representava os trabalhadores do campo e o Movimento Sem Terra, já retratados por Salgado em sua trajetória focada no social. A alegoria que representava a Serra Pelada era toda dourada, com esculturas grandiosas de garimpeiros como se estivessem cobertos de ouro.
Boa Vista é campeã do Carnaval de Vitória 2025
Fotógrafos profissionais, como Carlos Alberto Silva e Vitor Jubini, de A Gazeta, compuseram uma ala em homenagem ao mestre.
A Boa Vista terminou o desfile com 1 hora 1 minuto, dentro do tempo exigido para não ser penalizada.
A Águia de Itaquari estava em busca da sua sétima estrela, agora conquistada, com a gestão do presidente e intérprete da escola, Emerson Xumbrega. A escola desfilou com 1.800 componentes, 19 alas, 3 carros alegóricos, dois tripés. O carnavalesco da Vermelho, Branco e Azul é Cahe Rodrigues.
História da escola
No dia 14 de outubro de 1975, nasceu o bloco Mocidade Unida de Boa Vista. Logo se tornou uma escola de samba. Alguns anos depois, por sugestão de alguns membros, a escola passou a se chamar Independente de Boa Vista. Mas não foi tão simples essa mudança, havia vários integrantes que moravam no bairro Alto Boa Vista, enquanto a quadra da escola fica no bairro Itaquari.
A escola é sete vezes campeã do carnaval capixaba:
- 2010 - Enredo: "Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai";
- 2012 - Enredo: "Vida em Poesia... A Lira que é Lucinda";
- 2014 - Enredo: "Teu cheiro me dá prazer... Boa Vista espalha o perfume no ar";
- 2017 - Enredo: "Sob a luz do luar, guiada pelas estrelas... Boa Vista em alma cigana. Optcha!;
- 2019 - Enredo: "PRF: 90 anos de histórias dos anjos do asfalto";
- 2020 - Enredo: “O voo da Águia anuncia: A festa é Boa pode chegar. Ao som de uma linda sinfonia a música capixaba celebrar"
- 2025 - Enredo: "Os olhos do mundo: assombros de Sebastião Salgado"
Samba enredo
Sou eu
O assombro reticente e alma incandescente
Sou os olhos que tudo vê!
Nas lentes enxergo o mundo enquadrado
Um segundo eternizado
Eu, Sebastião Salgado
Nasci no campo, lá pras bandas de aimorés
Me banhei num doce rio dos meninos jacarés
Em vitória vi meu sonho florescer
Subversivo aos olhos de quem nada vê
Um grande amor (ooh)
Me apresentou esse universo de magia
A fotografia
Emoldurei até o desconhecido!
Tanto sonho adormecido, tanta gente esquecida
Em minhas mãos o mundo em contraste
Mas me encontrastes pelos mundos dessa vida
O assombro reticente e alma incandescente
Sou os olhos que tudo vê!
Nas lentes enxergo o mundo enquadrado
Um segundo eternizado
Eu, Sebastião Salgado
Nasci no campo, lá pras bandas de aimorés
Me banhei num doce rio dos meninos jacarés
Em vitória vi meu sonho florescer
Subversivo aos olhos de quem nada vê
Um grande amor (ooh)
Me apresentou esse universo de magia
A fotografia
Emoldurei até o desconhecido!
Tanto sonho adormecido, tanta gente esquecida
Em minhas mãos o mundo em contraste
Mas me encontrastes pelos mundos dessa vida
Sou o ouro do garimpo, dos nativos arco e flecha
Sou a África retinta, o grito da floresta!
Iluminada é minha trajetória
Consagrada por cada memória
Na terra mantenho as raízes
Que tem cicatrizes e insiste em brotar!
Seja bem-vindo ao meu mundo preto e branco
Captado pelo azul do meu olhar
Abre a janela, amor!
A Boa Vista chegou!
Nos olhos da águia altaneira
Registrar o seu sorriso quarta-feira
Sou a África retinta, o grito da floresta!
Iluminada é minha trajetória
Consagrada por cada memória
Na terra mantenho as raízes
Que tem cicatrizes e insiste em brotar!
Seja bem-vindo ao meu mundo preto e branco
Captado pelo azul do meu olhar
Abre a janela, amor!
A Boa Vista chegou!
Nos olhos da águia altaneira
Registrar o seu sorriso quarta-feira
Ficha Técnica
- Escola: Grêmio Recreativo Cultural Esportivo Social Escola de Samba Independente de Boa Vista
- Fundação: 14/10/1975
- Comunidades/Territórios: Grande Itaquari e toda Cariacica
- Presidente: Emerson Xumbrega
- Carnavalesco: Cahe Rodrigues
- Enredo: Os olhos do mundo, assombros de Sebastião Salgado.
- Diretor de carnaval: Isclei Nascimento
- Diretor geral de harmonia: Anderson Binao
- Diretor de evolução: Fábio Pantera
- Intérprete: Emerson Xumbrega
- Mestre de bateria: Gustavo Mascarenhas
- Rainha de bateria: Shirley Oliveira
- 1º Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Bruno Simpatia e Vanessa Benitez
- Coreógrafo de comissão de frente: Patrick Alockio