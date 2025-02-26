Desfile da Boa Vista no Carnaval de Vitória homenageou o fotógrafo Sebastião Salgado Crédito: Ricardo Medeiros

A Boa Vista somou 179,90 pontos e ficou à frente da Chegou o que Faltava, que teve 179,60 pontos. Logo depois, veio a MUG, com 179,40 pontos.

O presidente da agremiação, Emerson Xumbrega, dedicou a vitória a Aline Bianca, musa da escola que morreu horas depois de desfilar no Sambão do Povo. "Esse título é dedicado a Aline Bianca, sem demagogia, sem hipocrisia, pelo que ela fez à Boa Vista. Ela estava radiante, estava alegre, e essa alegria está, hoje, contagiando a nossa Boa Vista. Então, ficam aqui os nossos sentimentos, mas pode ter certeza que ela se dedicou à altura da nossa Boa Vista, e a Boa Vista à altura dela. Aline Bianca, estamos juntos!"

Your browser does not support the audio element. Boa Vista é campeã do Carnaval de Vitória com homenagem a Sebastião Salgado

Após quatro anos sem título, Xumbrega descreveu o sentimento da escola de Cariacica: "Agora a sensação é de 'a campeã voltou!' Sétima estrela, e já vamos começar a trabalhar para o próximo ano".

Confira a pontuação final do Grupo Especial

Independente de Boa Vista - 179,90 pontos Chegou o que Faltava - 179,60 pontos Mocidade Unida da Glória - 179,40 pontos Unidos da Piedade - 178,90 pontos Novo Império - 176,90 pontos Unidos de Jucutuquara - 176,10 pontos Imperatriz do Forte - 175,90 pontos

Vida e obra do mestre

A Independente de Boa Vista entrou na avenida às 5h28 de domingo (23) para homenagear o fotógrafo Sebastião Salgado, contando um pouco de sua vida e obra de reconhecimento internacional. A agremiação aproveitou para celebrar no Sambão o ano em que completa seu 50º aniversário.

O corpo de bailarinos da comissão de frente, com o nome "Janelas da Alma", estava com lanternas nos braços e cabeça para representar a luz das câmeras, fundamental em toda fotografia. Mesmo com o desfile já de manhã, causou um bonito efeito. Havia também elemento cênico, com vários olhos de muitos tamanhos. A coreografia foi de Patrick Alockio.

Os olhos, como parte do enredo, também estavam representados em alas e alegorias.

A águia, símbolo da escola, trazia brilho nos olhos no abre-alas. Nessa alegoria, um efeito fazia outros olhos abrirem e fecharem. O abre-alas também reproduziu fotos de Salgado em tamanho grande, mostrando ao público um pouco da genialidade do fotógrafo.

O ritmo cadenciado da Águia Furiosa fez a arquibancada e o camarote sambarem. Muitas alas estavam coreografadas, como a Amazônia, que conduzia indígenas reproduzidos na fantasia.

Uma ala representava os trabalhadores do campo e o Movimento Sem Terra, já retratados por Salgado em sua trajetória focada no social. A alegoria que representava a Serra Pelada era toda dourada, com esculturas grandiosas de garimpeiros como se estivessem cobertos de ouro.



Boa Vista é campeã do Carnaval de Vitória 2025

Fotógrafos profissionais, como Carlos Alberto Silva e Vitor Jubini, de A Gazeta, compuseram uma ala em homenagem ao mestre.

Desfile da Boa Vista no Carnaval de Vitória 2025 Crédito: Ricardo Medeiros

A Boa Vista terminou o desfile com 1 hora 1 minuto, dentro do tempo exigido para não ser penalizada.

A Águia de Itaquari estava em busca da sua sétima estrela, agora conquistada, com a gestão do presidente e intérprete da escola, Emerson Xumbrega. A escola desfilou com 1.800 componentes, 19 alas, 3 carros alegóricos, dois tripés. O carnavalesco da Vermelho, Branco e Azul é Cahe Rodrigues.

História da escola

No dia 14 de outubro de 1975, nasceu o bloco Mocidade Unida de Boa Vista. Logo se tornou uma escola de samba. Alguns anos depois, por sugestão de alguns membros, a escola passou a se chamar Independente de Boa Vista. Mas não foi tão simples essa mudança, havia vários integrantes que moravam no bairro Alto Boa Vista, enquanto a quadra da escola fica no bairro Itaquari.

Cenas do desfile da Independente de Boa Vista no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Ricardo Medeiros

A escola é sete vezes campeã do carnaval capixaba:



2010 - Enredo: "Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai";

2012 - Enredo: "Vida em Poesia... A Lira que é Lucinda";

2014 - Enredo: "Teu cheiro me dá prazer... Boa Vista espalha o perfume no ar";

2017 - Enredo: "Sob a luz do luar, guiada pelas estrelas... Boa Vista em alma cigana. Optcha!;

2019 - Enredo: "PRF: 90 anos de histórias dos anjos do asfalto";

2020 - Enredo: “O voo da Águia anuncia: A festa é Boa pode chegar. Ao som de uma linda sinfonia a música capixaba celebrar"

2025 - Enredo: "Os olhos do mundo: assombros de Sebastião Salgado"

Samba enredo

Sou eu

O assombro reticente e alma incandescente

Sou os olhos que tudo vê!

Nas lentes enxergo o mundo enquadrado

Um segundo eternizado

Eu, Sebastião Salgado

Nasci no campo, lá pras bandas de aimorés

Me banhei num doce rio dos meninos jacarés

Em vitória vi meu sonho florescer

Subversivo aos olhos de quem nada vê

Um grande amor (ooh)

Me apresentou esse universo de magia

A fotografia



Emoldurei até o desconhecido!

Tanto sonho adormecido, tanta gente esquecida

Em minhas mãos o mundo em contraste

Mas me encontrastes pelos mundos dessa vida

Sou o ouro do garimpo, dos nativos arco e flecha

Sou a África retinta, o grito da floresta!

Iluminada é minha trajetória

Consagrada por cada memória

Na terra mantenho as raízes

Que tem cicatrizes e insiste em brotar!

Seja bem-vindo ao meu mundo preto e branco

Captado pelo azul do meu olhar



Abre a janela, amor!

A Boa Vista chegou!

Nos olhos da águia altaneira

Registrar o seu sorriso quarta-feira

Ficha Técnica