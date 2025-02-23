Musa da Boa Vista infarta e morre após desfile no Sambão do Povo

A musa da Boa Vista, Aline Bianca, 38 anos, morreu na tarde deste domingo (23), horas depois de desfilar pela escola no Sambão do Povo. Ela era empresária e proprietária de um salão de beleza na Serra. A nota de pesar da escola informa que foi infarto, mas a causa da morte não foi confirmada pela assessoria.

A assessoria de Aline informou, ainda, que ela passou mal em casa e que desfilava no Carnaval de Vitória havia três anos. Ela e o esposo, Rafael Aquino, planejavam a inauguração do novo espaço do salão Aline Bianca no primeiro semestre deste ano.

Em nota de pesar, familiares e amigos disseram estar consternados. "Aline deixou um legado de beleza, amor e superação. A causa do falecimento ainda está sendo apurada."

O diretor de musas da Boa Vista, Alex Alves, lembrou o momento em que Aline foi musa pela primeira vez na agremiação.

Aline Bianca, musa da Boa Vista que infelizmente faleceu após o desfile Crédito: Ricardo Medeiros

“Ela veio a um ensaio e se apaixonou pela escola. A Aline quis sair como musa na época, mas não havia mais vaga. Depois disso, aconteceu um imprevisto e uma das meninas não conseguiu desfilar. Liguei para ela, que aceitou sair conosco com louvor. A cada ano, ela estava mais apaixonada e, neste ano, ela estava muito apaixonada pelo enredo”, comentou, em entrevista ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta

Alves disse ainda que Aline era uma pessoa maravilhosa, sempre muito grata e educada. “Aqui era a casa dela, a comunidade também gostava muito dela. As pessoas me ligam sem acreditar no que aconteceu. Antes e depois do desfile nos falamos, e a Aline estava muito feliz com a fantasia. Ela estava muito linda. Hoje pela manhã, a musa me mandou mensagem dizendo: ‘É, foi tudo muito lindo, obrigado por tudo e eu fiz o meu melhor’."

Agremiação lamenta o falecimento É com profunda tristeza que a Boa Vista informa o falecimento de nossa musa Aline Bianca, ocorrido no início da tarde deste domingo (11). Aline desfilou com garra e brilho à frente do segundo carro alegórico da nossa escola, representando a comunidade com toda sua paixão pelo Carnaval. Após o desfile, já em casa, a empresária passou mal e foi encaminhada ao Hospital Meridional, na Serra, onde sofreu um infarto e veio a falecer. A Boa Vista lamenta imensamente essa perda e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor. Que Aline seja sempre lembrada por sua alegria, carisma e amor pelo samba. Vale ressaltar que a agremiação não pode passar mais detalhes e fica a cargo dos familiares enviar mais informações.

Velório e enterro

Via instagram, o perfil do salão de Aline Bianca informou que o velório dela sera nesta segunda-feira (24), a partir das 10h, no Cemitério Jardim da Paz, em Civit II, na Serra.