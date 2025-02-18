Paixão pela Boa Vista transforma a casa em um barracão de fantasias

A Gazeta mostra que o sentimento pode ir muito longe e durar décadas. Uma prova disto é a história de Gisely Machado, que há 26 anos se dedica à Até onde vai o amor de alguém por uma escola de samba? Em uma série especial para o Carnaval de Vitória , que começa na próxima sexta-feira (21), no Sambão do Povo mostra que o sentimento pode ir muito longe e durar décadas. Uma prova disto é a história de Gisely Machado, que há 26 anos se dedica à Independente de Boa Vista . O primeiro contato com a escola foi quando a moradora de Itaquari, em Cariacica, de 49 anos, teve a oportunidade de desfilar em uma das alas da agremiação. A partir daí, uma história de amor foi criada e a relação com a vermelho, azul e branco só cresceu ao longo dos anos a ponto de transformar a casa dela em um "barracão de fantasias".

Depois do primeiro desfile, a foliona saiu em uma ala pela segunda e última vez. O motivo foi a vontade de participar dos bastidores e poder “botar a mão na massa” para produzir o carnaval. Ao longo do tempo, atuou na bilheteria da escola, confeccionou fantasias e trabalhou no barracão. Até que recebeu o convite do atual presidente, Emerson Xumbrega, para assumir a diretoria da parte de fantasias.

Nessa função, a diretora passou a ser responsável pela distribuição de material para as alas, vender as fantasias e trabalhar no barracão durante cerca de seis meses por ano. Também foi na Boa Vista que ela encontrou outro amor: Gisely é casada há oito anos e conheceu o marido na quadra da agremiação.