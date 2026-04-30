Prosperidade elimina Brasil de Farroupilha nos pênaltis e avança na Copa do Brasil Feminina

O Prosperidade está na segunda fase da Copa do Brasil Feminina 2026. Na noite desta quarta-feira, Prospê e Brasil de Farroupilha empataram em 0 a 0 durante os noventa minutos no Estádio Municipal Almiro Ofranti, em Vargem Alta. Nas penalidades, o time capixaba venceu por 4 a 3 e avançou para a próxima fase.
Como foi o jogo entre Prosperidade x Brasil de Farroupilha?
A etapa inicial começou com o Brasil de Farroupilha tentando impor seu ritmo. Com uma postura ofensiva, as visitantes mantiveram o controle da posse de bola no campo de ataque, mas encontravam dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Prospê. Por outro lado, o time capixaba levava perigo em jogadas de bola parada. A grande chance do primeiro tempo saiu dos pés das gaúchas aos 35 minutos. Após uma excelente jogada individual de Gabizinha, a bola sobrou para Carol Trezzi que finalizou, mas Laura apareceu em cima da linha, mantendo a igualdade até o intervalo.
Na volta para a segunda etapa, o Prosperidade mudou a postura e saiu mais para o ataque. Logo aos quatro minutos, em cobrança de falta, a bola encontrou Isa livre dentro da área, que finalizou, mas parou nas mãos da goleira Dani Soares. A resposta do Brasil de Farroupilha veio aos 16 minutos, após um bate e rebate, Gabizinha cabeceou firme dentro da pequena área, mas desta vez foi a Zagueira Maria quem evitou o gol, levanto a partida para as penalidades.
Nas penalidades, Aninha começou batendo e desperdiçou para o Prosperidade, na segunds cobrança gaucha Taila para na defesa de Vitória empatando a disputa. Na ultima cobrança, a camisa 10 do Brasil de Farroupilha, Carol, bateu por cima do gol e encerrou as cobranças.
Quem será o adversário do Prospê na segunda fase?
Classificado para a segunda fase, o Prosperidade agora aguarda a definição do seu próximo adversário na Copa do Brasil Feminina 2026. Assim como prevê o regulamento da competição, o confronto será definido por meio de sorteio, que também determinará o mando de campo da partida.
Na segunda fase, o time capixaba poderá enfrentar equipes de diferentes regiões do país, mantendo o formato eliminatório em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será novamente decidida nas cobranças de pênaltis.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda irá divulgar a data do sorteio e a tabela detalhada da próxima fase, mas a expectativa é que os jogos aconteçam dentro das próximas semanas, dando sequência ao calendário da competição nacional.