Prosperidade elimina Brasil de Farroupilha nos pênaltis e avança na Copa do Brasil Feminina

Classificado para a segunda fase, o Prosperidade agora aguarda a definição do seu próximo adversário na Copa do Brasil Feminina 2026. Assim como prevê o regulamento da competição, o confronto será definido por meio de sorteio, que também determinará o mando de campo da partida.





Na segunda fase, o time capixaba poderá enfrentar equipes de diferentes regiões do país, mantendo o formato eliminatório em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será novamente decidida nas cobranças de pênaltis.



