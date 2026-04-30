Líder do tráfico de Jaburuna, em Vila Velha, é preso em Cariacica

Uma das lideranças do tráfico de drogas do bairro Jaburuna, em Vila Velha, foi presa nesta quarta-feira (29), no bairro Expedito, em Cariacica. Contra o homem constavam quatro mandados de prisão, em aberto desde 2024, sendo três deles por homicídio e um por porte ilegal de arma de fogo. Os crimes foram decorrentes de rivalidade entre facções.





A identidade dele não foi divulgada pela polícia, entretanto, a repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, apurou que se trata de Emanuel Souza Pereira, vulgo “Coisa Ruim”, de 27 anos.





Segundo o Tenente Milhioli, da Força Tática da Polícia Militar de Cariacica, o serviço de inteligência do batalhão obteve a informação de que o traficante estaria escondido na casa de familiares em Cariacica e foi feito um cerco, que resultou na prisão.





“A gente está falando de um indivíduo que ocupava uma posição de liderança no bairro Jaburuna, em Vila Velha, tanto mandante como executor de diversos homicídios. Além desses quatro mandados de prisão, tem diversas passagens pela polícia. (...) Agora, as pessoas que moram ali, principalmente em Jaburuna, podem ter mais tranquilidade, pois uma das lideranças vai estar fora das ruas.”





Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. Mais detalhes foram solicitados à Polícia Civil.