Jogo do Brasil com chuva? Confira a previsão do tempo para o ES

Se você pretende assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 neste sábado (13) fora de casa no Espírito Santo, é bom ficar atento às condições climáticas. Em algumas cidades capixabas, a previsão indica até a ocorrência de granizo.





O Seleção brasileira enfrenta o Marrocos a partir das 19h, em sua busca pelo hexacampeonato mundial. A partida acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, com transmissão por canais de TV e no YouTube. Mas é bom preparar o gurada-chuva.





Há dois alertas de tempestades para o Estado emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Um dos avisos meteorológicos é de cor amarela, o mais baixo na escala de risco, e compreende todo o território capixaba. A previsão do Inmet indica pancadas de chuva em todo o Estado, acompanhadas de trovoadas isoladas.





Já o segundo alerta é de cor laranja, de risco intermediário, e abrange 49 cidades. Para os municípios são previstos ventos intensos de até 100 km/h e chuvas entre 50 e 100 milímetros no dia. As condições mais severas estão previstas para o sul do Espírito Santo, onde há possibilidade de ocorrência pontual de granizo.





No domingo (14) e na segunda-feira (15), as instabilidades continuam atuando sobre o Sudeste, e há previsão apenas de chuvas isoladas no Espírito Santo. Além da chuva, o avanço de uma massa de ar frio contribuirá para a queda das temperaturas.