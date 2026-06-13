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Clima

Jogo do Brasil com chuva? Confira a previsão do tempo para o ES

Em algumas cidades capixabas, a previsão indica até a ocorrência de granizo

Publicado em 13 de Junho de 2026 às 16:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2026 às 16:40
Espírito Santo está sob dois alertas de tempestade do Inmet para este sábado (13)
Espírito Santo está sob dois alertas de tempestade do Inmet para este sábado (13) Inmet/ Reprodução

Se você pretende assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 neste sábado (13) fora de casa no Espírito Santo, é bom ficar atento às condições climáticas. Em algumas cidades capixabas, a previsão indica até a ocorrência de granizo. 


O Seleção brasileira enfrenta o Marrocos a partir das 19h, em sua busca pelo hexacampeonato mundial. A partida acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, com transmissão por canais de TV e no YouTube. Mas é bom preparar o gurada-chuva. 


Há dois alertas de tempestades para o Estado emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Um dos avisos meteorológicos é de cor amarela, o mais baixo na escala de risco, e compreende todo o território capixaba. A previsão do Inmet indica pancadas de chuva em todo o Estado, acompanhadas de trovoadas isoladas.


Já o segundo alerta é de cor laranja, de risco intermediário, e abrange 49 cidades. Para os municípios são previstos ventos intensos de até 100 km/h e chuvas entre 50 e 100 milímetros no dia. As condições mais severas estão previstas para o sul do Espírito Santo, onde há possibilidade de ocorrência pontual de granizo.


No domingo (14) e na segunda-feira (15), as instabilidades continuam atuando sobre o Sudeste, e há previsão apenas de chuvas isoladas no Espírito Santo. Além da chuva, o avanço de uma massa de ar frio contribuirá para a queda das temperaturas. 

Cidades sob alerta laranja: 

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Pancas
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana

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