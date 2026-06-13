Jogo do Brasil com chuva? Confira a previsão do tempo para o ES

Se você pretende assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 neste sábado (13) fora de casa no Espírito Santo, é bom ficar atento às condições climáticas. Em algumas cidades capixabas, a previsão indica até a ocorrência de granizo.
O Seleção brasileira enfrenta o Marrocos a partir das 19h, em sua busca pelo hexacampeonato mundial. A partida acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, com transmissão por canais de TV e no YouTube. Mas é bom preparar o gurada-chuva.
Há dois alertas de tempestades para o Estado emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Um dos avisos meteorológicos é de cor amarela, o mais baixo na escala de risco, e compreende todo o território capixaba. A previsão do Inmet indica pancadas de chuva em todo o Estado, acompanhadas de trovoadas isoladas.
Já o segundo alerta é de cor laranja, de risco intermediário, e abrange 49 cidades. Para os municípios são previstos ventos intensos de até 100 km/h e chuvas entre 50 e 100 milímetros no dia. As condições mais severas estão previstas para o sul do Espírito Santo, onde há possibilidade de ocorrência pontual de granizo.
No domingo (14) e na segunda-feira (15), as instabilidades continuam atuando sobre o Sudeste, e há previsão apenas de chuvas isoladas no Espírito Santo. Além da chuva, o avanço de uma massa de ar frio contribuirá para a queda das temperaturas.
Cidades sob alerta laranja:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana