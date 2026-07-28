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Turismo internacional

Vitória terá primeiro voo direto para a Argentina em outubro

Viagem faz parte de um pacote experimental para consolidar o turismo internacional no Estado

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 18:38

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

28 jul 2026 às 18:38
Vitória terá primeiro voo direto para a Argentina em outubro
Vitória terá primeiro voo direto para a Argentina em outubro Gabriel Lordêllo/Arquivo

Atenção, passageiros. Vitória terá, no dia 17 de outubro, o primeiro voo comercializado com destino direto para Buenos Aires, na Argentina. O trajeto faz parte de um pacote experimental ofertado pela agência de viagens CVC, com retorno marcado para o dia 24 do mesmo mês.


O experimento tem um objetivo muito maior por trás: consolidar o turismo internacional no Espírito Santo, com linhas diretas para outros países e maior frequência no itinerário das companhias aéreas.


O projeto envolveu a participação do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), do Conselho Estadual de Turismo (Contures), do Sebrae/ES e da Fecomércio-ES, em parceria com a Zurich Airport Brasil, administradora do Aeroporto de Vitória, Gol Linhas Aéreas e CVC Viagens.

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Segundo o secretário de Estado do Turismo, Luciano Manoel Machado, a iniciativa faz parte da estratégia de internacionalização do turismo capixaba.

Estamos avançando na construção de um Espírito Santo cada vez mais preparado, conectado e competitivo, valorizando nossas potencialidades e mostrando ao mundo a força e a diversidade do turismo capixaba

Luciano Manoel Machado, secretário de Estado do Turismo

Além do pacote experimental, a estratégia inclui um plano de marketing para atrair argentinos para o Espírito Santo, como aponta Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES, destacando que o movimento é essencial para criar regularidade na oferta do voo.

É preciso criar demanda para essa rota, para que possa vir a receber voos sazonais, e, quem sabe, em um futuro próximo, voos regulares. Daqui para lá, já existe demanda

Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES

Detalhes do pacote

Oferta do pacote que inclui voo direto de Vitória para Buenos Aires
Oferta do pacote que inclui voo direto de Vitória para Buenos Aires Reprodução site CVC

O pacote para dois passageiros custa R$ 9.092 (valor consultado no dia 28 de julho), podendo ser parcelado em até dez vezes sem juros no cartão de crédito, e inclui passagens de ida e volta, sete noites de hospedagem, taxas e impostos. No parcelamento até oito vezes, o valor final também terá desconto de R$ 90 a R$ 363 reais. No PIX, o desconto será de R$ 454.

Oferta do pacote que inclui voo direto de Vitória para Buenos Aires
Oferta do pacote que inclui voo direto de Vitória para Buenos Aires Reprodução site CVC

A Gol operará os voos de ida e volta sem escalas entre Vitória e Buenos Aires. A partida da capital capixaba está marcada para as 13h05 do dia 17 de outubro, com chegada ao Aeroporto de Ezeiza às 16h35, após cerca de três horas e meia de viagem. O retorno será em 24 de outubro, com decolagem da capital argentina às 17h35 e pouso em Vitória às 21h05. Os passageiros terão direito a uma bagagem de mão de até 10 quilos e ao despacho de uma mala de até 14 quilos.


O transporte até o Dorá Hotel Buenos Aires, instalação quatro estrelas, também está incluso no pacote. O quarto selecionado é o Duplo Standard, com cerca de 20 a 25 metros quadrados. A estadia inclui café da manhã.

Oferta do pacote que inclui voo direto de Vitória para Buenos Aires
Oferta do pacote que inclui voo direto de Vitória para Buenos Aires Reprodução site CVC

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