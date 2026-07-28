Vitória terá primeiro voo direto para a Argentina em outubro

Atenção, passageiros. Vitória terá, no dia 17 de outubro, o primeiro voo comercializado com destino direto para Buenos Aires, na Argentina. O trajeto faz parte de um pacote experimental ofertado pela agência de viagens CVC, com retorno marcado para o dia 24 do mesmo mês.
O experimento tem um objetivo muito maior por trás: consolidar o turismo internacional no Espírito Santo, com linhas diretas para outros países e maior frequência no itinerário das companhias aéreas.
O projeto envolveu a participação do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), do Conselho Estadual de Turismo (Contures), do Sebrae/ES e da Fecomércio-ES, em parceria com a Zurich Airport Brasil, administradora do Aeroporto de Vitória, Gol Linhas Aéreas e CVC Viagens.
Segundo o secretário de Estado do Turismo, Luciano Manoel Machado, a iniciativa faz parte da estratégia de internacionalização do turismo capixaba.
Estamos avançando na construção de um Espírito Santo cada vez mais preparado, conectado e competitivo, valorizando nossas potencialidades e mostrando ao mundo a força e a diversidade do turismo capixaba
Luciano Manoel Machado, secretário de Estado do Turismo
Além do pacote experimental, a estratégia inclui um plano de marketing para atrair argentinos para o Espírito Santo, como aponta Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES, destacando que o movimento é essencial para criar regularidade na oferta do voo.
É preciso criar demanda para essa rota, para que possa vir a receber voos sazonais, e, quem sabe, em um futuro próximo, voos regulares. Daqui para lá, já existe demanda
Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES
Detalhes do pacote
O pacote para dois passageiros custa R$ 9.092 (valor consultado no dia 28 de julho), podendo ser parcelado em até dez vezes sem juros no cartão de crédito, e inclui passagens de ida e volta, sete noites de hospedagem, taxas e impostos. No parcelamento até oito vezes, o valor final também terá desconto de R$ 90 a R$ 363 reais. No PIX, o desconto será de R$ 454.
A Gol operará os voos de ida e volta sem escalas entre Vitória e Buenos Aires. A partida da capital capixaba está marcada para as 13h05 do dia 17 de outubro, com chegada ao Aeroporto de Ezeiza às 16h35, após cerca de três horas e meia de viagem. O retorno será em 24 de outubro, com decolagem da capital argentina às 17h35 e pouso em Vitória às 21h05. Os passageiros terão direito a uma bagagem de mão de até 10 quilos e ao despacho de uma mala de até 14 quilos.
O transporte até o Dorá Hotel Buenos Aires, instalação quatro estrelas, também está incluso no pacote. O quarto selecionado é o Duplo Standard, com cerca de 20 a 25 metros quadrados. A estadia inclui café da manhã.