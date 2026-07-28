Vitória terá primeiro voo direto para a Argentina em outubro

Atenção, passageiros. Vitória terá, no dia 17 de outubro, o primeiro voo comercializado com destino direto para Buenos Aires, na Argentina. O trajeto faz parte de um pacote experimental ofertado pela agência de viagens CVC, com retorno marcado para o dia 24 do mesmo mês.





O experimento tem um objetivo muito maior por trás: consolidar o turismo internacional no Espírito Santo, com linhas diretas para outros países e maior frequência no itinerário das companhias aéreas.





O projeto envolveu a participação do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), do Conselho Estadual de Turismo (Contures), do Sebrae/ES e da Fecomércio-ES, em parceria com a Zurich Airport Brasil, administradora do Aeroporto de Vitória, Gol Linhas Aéreas e CVC Viagens.