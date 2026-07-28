Venda da UVV para fundo árabe não deve incluir UCL; entenda

As negociações para a venda da Universidade Vila Velha (UVV) para a Clariens Educação, empresa do grupo Mubadala Capital, seguem em andamento, à espera da análise das vias legais e regulatórias. Porém, durante as convesas, foi descartada a possibilidade de incluir a Faculdade UCL, da Serra, na transação.





A informação foi confirmada por José Luiz Dantas, presidente da Sociedade Educação e Gestão de Excelência S.A. (Segex UVV ON), mantenedora da universidade, em contato com o colunista de A Gazeta Abdo Filho. José Luiz ressaltou que, mesmo com a venda do campus central, a UCL não faz parte do acordo com o grupo árabe.





Segundo o presidente, ele e Adriana Dantas, vice-presidente da mantenedora, seguem na administração da UCL, sem a participação das irmãs mais velhas da família.