Dantas confirma negociação de venda: “Quero que a UVV continue forte e em alto nível”

A família Dantas está negociando a venda da Universidade de Vila Velha (UVV), uma das mais antigas instituições de ensino superior privado do Espírito Santo, fundada há mais de 50 anos pelo professor Aly da Silva. São 16 mil alunos e mais de 60 cursos.





As conversas estão adiantadas com a Clariens, braço de educação do gigantesco fundo Mubadala. Na terça-feira, UVV e Clariens protocolaram um pedido de consulta ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), caso o retorno do órgão regulador seja positivo, é bem provável que o acordo seja fechado e o Mubadala passe a ser o dono da UVV. A resposta do Cade deve sair em até 60 dias.





As negociações foram iniciadas a partir de um desejo de parte dos sócios de venderem a escola. Surgiram algumas propostas, mas a única conversa que de fato andou foi com os árabes do Mubadala (por coincidência, mesma origem da família fundadora da UVV).