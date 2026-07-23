AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Prisão em Cariacica

Operação prende investigado por chefiar esquema de tráfico na Grande Vitória

Ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco|ES) cumpriu mandados contra suspeito apontado como um dos líderes do PCV, com atuação em região de Vila Velha

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 10:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2026 às 10:49
Ação contou com apoio da Polícia Militar e da Polícia Penal para cumprir um mandado de prisão e um de busca e apreensão
Ação contou com apoio da Polícia Militar e da Polícia Penal para cumprir um mandado de prisão e um de busca e apreensão Divulgação | Polícia Federal

Uma pessoa foi presa e um mandado de busca e apreensão foi cumprido na manhã desta quinta-feira (23) durante a Operação Foco, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES). A ação tem como objetivo desarticular a liderança de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas na Grande Vitória


A Polícia Federal não informou o local da prisão. No entanto, a reportagem da TV Gazeta apurou que o mandado de prisão foi cumprido no bairro Tucum, em Cariacica. O preso é apontado como um dos líderes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), com atuação em uma região de Vila Velha


As investigações tiveram início após uma prisão realizada em junho de 2026, quando equipes da Polícia Militar flagraram três pessoas preparando drogas para comercialização. Na ocasião, foram apreendidos entorpecentes, materiais utilizados no preparo das substâncias e aparelhos celulares.


Segundo a investigação, o alvo desta fase da operação seria responsável por comandar a distribuição de drogas por meio de terceiros. Com base nas apurações da Polícia Federal, a 2ª Vara Criminal de Vila Velha autorizou o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão.


Durante a operação, também foram apreendidos cerca de R$ 21 mil em dinheiro e materiais utilizados na fabricação de drogas. A Operação Foco contou com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Penal.


A Ficco/ES é coordenada pela Polícia Federal e reúne integrantes das polícias Militar e Penal do Espírito Santo, da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e das guardas municipais de Vila Velha, Cariacica e Viana.

Veja Também 

Operação mira integrantes de facção em Colatina

Operação mira integrantes da facção "Tropa do Urso" em cidades do ES

De acordo com Jaciely Favoretti, ação rápida do pai previniu que o incidente fosse mais grave.

Delegada faz alerta a pais após tentativa de rapto de criança em Colatina

Praça do bairro Bom Pastor, em Viana, onde Deyverson (boné) e Kaíque foram mortos

Duplo homicídio em Viana foi motivado por disputa do tráfico, diz polícia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Vila Velha Polícia Federal Polícia Militar Polícia Penal Guarda Municipal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luta contra o racismo
Registros de racismo crescem 13% no Brasil em 2025; SC tem maior taxa
Golpes por telefone dispararam na pandemia
Brasileiros sofreram 258 golpes por hora em 2025; crime quintuplicou desde 2018
Operação Tempo Fechado cumpre mandados de prisão e buscas em Piúma
Operação Tempo Fechado mira tráfico e homicídios em Piúma e prende suspeitos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados