Operação prende investigado por chefiar esquema de tráfico na Grande Vitória

Uma pessoa foi presa e um mandado de busca e apreensão foi cumprido na manhã desta quinta-feira (23) durante a Operação Foco, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES). A ação tem como objetivo desarticular a liderança de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas na Grande Vitória.





A Polícia Federal não informou o local da prisão. No entanto, a reportagem da TV Gazeta apurou que o mandado de prisão foi cumprido no bairro Tucum, em Cariacica. O preso é apontado como um dos líderes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), com atuação em uma região de Vila Velha.





As investigações tiveram início após uma prisão realizada em junho de 2026, quando equipes da Polícia Militar flagraram três pessoas preparando drogas para comercialização. Na ocasião, foram apreendidos entorpecentes, materiais utilizados no preparo das substâncias e aparelhos celulares.





Segundo a investigação, o alvo desta fase da operação seria responsável por comandar a distribuição de drogas por meio de terceiros. Com base nas apurações da Polícia Federal, a 2ª Vara Criminal de Vila Velha autorizou o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão.





Durante a operação, também foram apreendidos cerca de R$ 21 mil em dinheiro e materiais utilizados na fabricação de drogas. A Operação Foco contou com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Penal.





A Ficco/ES é coordenada pela Polícia Federal e reúne integrantes das polícias Militar e Penal do Espírito Santo, da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e das guardas municipais de Vila Velha, Cariacica e Viana.