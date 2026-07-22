Duplo homicídio em Viana foi motivado por disputa do tráfico, diz polícia

As vítimas de um duplo homicídio ocorrido em março deste ano, no bairro Bom Pastor, em Viana, teriam sido mortas após uma delas agredir o primo de um traficante e por venderem drogas sem autorização das lideranças do tráfico da região. A motivação do crime foi divulgada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (22).





Segundo as investigações, Deyverson dos Santos Loureiro, de 20 anos, e Kaique Luciano Vasconcelos, de 18, foram executados por integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Os autores dos disparos seriam Gabriel Lopes de Souza, conhecido como Manchinha, e Guilherme Silva Freitas, o Fofão, que chegaram ao local em uma motocicleta.





Imagens de videomonitoramento mostram que os criminosos fugiram logo após cometerem o crime. (Veja vídeo abaixo)