Duplo homicídio em Viana foi motivado por disputa do tráfico, diz polícia

As vítimas de um duplo homicídio ocorrido em março deste ano, no bairro Bom Pastor, em Viana, teriam sido mortas após uma delas agredir o primo de um traficante e por venderem drogas sem autorização das lideranças do tráfico da região. A motivação do crime foi divulgada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (22).
Segundo as investigações, Deyverson dos Santos Loureiro, de 20 anos, e Kaique Luciano Vasconcelos, de 18, foram executados por integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Os autores dos disparos seriam Gabriel Lopes de Souza, conhecido como Manchinha, e Guilherme Silva Freitas, o Fofão, que chegaram ao local em uma motocicleta.
Imagens de videomonitoramento mostram que os criminosos fugiram logo após cometerem o crime. (Veja vídeo abaixo)
Segundo o delegado Cleudes Junior, as investigações começaram após a polícia identificar a placa da moto, a tatuagem e a camisa de Gabriel pelas imagens da câmera. O proprietário do veículo foi procurado pela PC e informou que havia vendido a motocicleta para Manchinha. "Com isso, a prisão dele foi representada", disse Cleudes.
Durante interrogatório, Manchinha tentou criar um álibi, dizendo que estava em uma moto de cor diferente da registrada nas imagens e que estava levando Yan Felipe Melo de Oliveira para a casa de Fofão. Além disso, ele contou que os dois foram os autores do crime — afirmações que não foram comprovadas pela polícia.
Yan foi preso temporariamente no dia 23 de junho, na Operação Profanos — que buscava prender envolvidos deste mesmo crime. No dia, ele deu uma outra versão à polícia, informando que os autores do crime eram Manchinha e Fofão, o que foi comprovado pela corporação.
Crime encomendado
Segundo Manchinha, o duplo homicídio foi encomendado por Carlos Alberto dos Santos Gonçalves Júnior, conhecido como Beka ou Bequinha, apontado como liderança do tráfico e atualmente foragido no Rio de Janeiro. Ele já possui diversas passagens por homicídio e possui dois mandados de prisão em aberto.
Conforme as investigações, Manchinha seria gerente do tráfico de Bequinha nos bairros Santa Bárbara e Campina Grande, em Cariacica.
Motivação
Após a extração dos dados dos celulares apreendidos, a Polícia Civil descobriu que Deyverson havia agredido o primo de Manchinha. A corporação trabalha com a hipótese de que o traficante tenha sido informado sobre a agressão e determinado a execução das vítimas, embora essa informação ainda não tenha sido comprovada.
Além disso, as investigações apontam que Deyverson e Kaique estavam vendendo drogas em Bom Pastor sem autorização das lideranças do tráfico da região. A Polícia Civil acredita que os dois fatores foram determinantes para a execução dos jovens.
Nos celulares de Manchinha e Yan também foram encontrados dados sobre o tráfico de drogas e armas de fogo. Todos os envolvidos no crime fazem parte do Primeiro Comando de Vitória (PCV).
Gabriel Lopes de Souza, o Manchinha, está preso e foi indiciado pelos homicídios, por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e constituição de milícia privada. Já Carlos Alberto dos Santos Gonçalves Júnior, o Bequinha, e Guilherme Silva Freitas, o Fofão, também foram indiciados, mas seguem foragidos. Os dois também foram indiciados pelos mesmos crimes de Manchinha.
Serviço
Denuncie
Ajude a Polícia Civil com informações que possam localizar os foragidos pelo número 181, WhatsApp (27) 99253-8181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br