Violência

Ataque a tiros mata dois jovens e deixa dois feridos em praça de Viana

Os rapazes, de 18 e 20 anos, estavam se divertindo com um grupo de amigos na noite de sexta (13) quando uma dupla de moto passou atirando; outras duas pessoas foram baleadas

Publicado em 14 de março de 2026 às 10:20

Praça do bairro Bom Pastor, em Viana, onde Deyverson (boné) e Kaíque foram mortos Crédito: Caíque Verli e Acervo pessoal

Dois jovens — Deyverson dos Santos Loureiro, de 20 anos, e Kaique Luciano Vasconcelos, de 18 anos — foram mortos após um ataque a tiros em Bom Pastor, Viana, na noite desta sexta-feira (13). Eles estavam na praça do bairro com amigos quando foram surpreendidos pelos disparos, que provocaram pânico e correria. Outras duas pessoas foram baleadas, uma jovem de 19 anos e um rapaz de 22 anos. As vítimas foram socorridas. Nennhum suspeito foi preso.

Conforme informações apuradas pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a mulher foi levada pra UPA de Viana Sede e disse não saber quem atirou contra o grupo. A outra vítima contou que estava em uma lanchonete perto da praça quando dois criminosos passaram em uma moto pela rua e atiraram várias vezes.

A Polícia Militar foi procurada pela reportagem de A Gazeta, para mais detalhes sobre o caso, mas até a publicação da reportagem não deu retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Já a Polícia Civil informa, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos de Deyverson e Kaíque foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, onde passarão pelo processo de necropsia, e depois serão liberados para os familiares.

Ainda na nota, a PC destaca que informações sobre o crime ou suspeitos podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento: pelo telefone, basta discar 181; pelo computador, por meio do site www.disquedenuncia181.es.gov.br; e pelo WhatsApp, enviando mensagem para o número (27) 99253-8181, seguindo as orientações do atendimento virtual.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta