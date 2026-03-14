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Ataque a tiros mata dois jovens e deixa dois feridos em praça de Viana

Ataque a tiros mata dois jovens e deixa dois feridos em praça de Viana

Os rapazes, de 18 e 20 anos, estavam se divertindo  com um grupo de amigos na noite de sexta (13) quando uma dupla de moto passou atirando; outras duas pessoas foram baleadas

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de março de 2026 às 10:20

Praça do bairro Bom Pastor, em Viana, onde Deyverson (boné) e Kaíque foram mortos
Praça do bairro Bom Pastor, em Viana, onde Deyverson (boné) e Kaíque foram mortos Crédito: Caíque Verli e Acervo pessoal

Dois jovens — Deyverson dos Santos Loureiro, de 20 anos, e Kaique Luciano Vasconcelos, de 18 anos — foram mortos após um ataque a tiros em Bom Pastor, Viana, na noite desta sexta-feira (13). Eles estavam na praça do bairro com amigos quando foram surpreendidos pelos disparos, que provocaram pânico e correria. Outras duas pessoas foram baleadas, uma jovem de 19 anos e um rapaz de 22 anos. As vítimas foram socorridas. Nennhum suspeito foi preso. 

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Conforme informações apuradas pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a mulher foi levada pra UPA de Viana Sede e disse não saber quem atirou contra o grupo. A outra vítima contou que estava em uma lanchonete perto da praça quando dois criminosos passaram em uma moto pela rua e atiraram várias vezes. 

Polícia Militar foi procurada pela reportagem de A Gazeta, para mais detalhes sobre o caso, mas até a publicação da reportagem não deu retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações. 

Já a Polícia Civil informa, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos de Deyverson e Kaíque foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, onde passarão pelo processo de necropsia, e depois serão  liberados para os familiares.

Ainda na nota, a PC destaca que informações sobre o crime ou suspeitos podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento: pelo telefone, basta discar 181; pelo computador, por meio do site www.disquedenuncia181.es.gov.br; e pelo WhatsApp, enviando mensagem para o número (27) 99253-8181, seguindo as orientações do atendimento virtual.

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