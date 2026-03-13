Homem é baleado em mais um tiroteio na Região 5 em Vila Velha

Publicado em 13 de março de 2026 às 20:00
- Atualizado há 22 minutos
Um homem de 20 anos foi baleado em um novo episódio de violência na Região 5, na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, na Grande Vitória. O crime aconteceu no bairro Barramares, na tarde desta sexta-feira (13), e, conforme apuração da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta, a vítima acabou atingida por três tiros, sendo um no braço e dois na axila, todos do lado esquerdo do corpo.
Testemunhas informaram que o jovem foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra. Por volta das 16 horas, ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informação sobre o estado de saúde nem a dinâmica do crime.
De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta, a vítima contou aos militares que os disparos vieram de homens em uma moto. Ele confirmou ter reconhecido um deles. O Comandante-Geral da Polícia Militar, o coronel Douglas Caus deu uma entrevista para a repórter Cris Martinelli sobre a força-tarefa na região.
"Temos aqui a presença da Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Civil, fazendo várias abordagens em vários pontos. Além disso, o nosso esforço é para identificarmos quem são essas pessoas que estão dando esses ataques. Sabemos de uma guerra entre as facções", contou o comandante.
Este é o quarto ataque a tiros registrado na região apenas nesta semana, em episódios violentos com mortos e feridos, que se sucedem. Na tarde de quinta-feira (12), dois homens de 25 anos foram assassinados em Ulisses Guimarães. Em meio ao caos que se instaurou na região, um ônibus do Sistema Transcol foi apedrejado e incendiado por criminosos. O serviço à população, inclusive, chegou a ser suspenso devido à insegurança. A situação apenas foi normalizada na manhã desta sexta (13).
Segundo a Polícia Militar, dois tiroteios também aconteceram em pontos diferentes do distrito 5 nos últimos dias: um no bairro 23 de Maio e outro em Ulisses Guimarães. Uma pessoa morreu e outra sofreu tentativa de homicídio nestes ataques.
Em coletiva de imprensa na noite de quinta-feira (12), o comandante-geral explicou que a situação ocorre devido à intensa disputa por pontos de boca de fumo entre TCP (Terceiro Comando Puro) e PCV (Primeiro Comando de Vitória).
"Neste momento, estamos com praticamente 85 policiais naquela região. Começamos a operação já no início da semana, quando a guerra começou a estourar, e vamos aumentar esse policiamento de maneira que consigamos estancar a guerra entre as duas facções", pontuou.
Apesar da saturação, o clima na região é de apreensão e medo entre os moradores, comerciantes e pessoas que precisam passar pela Região 5 de Vila Velha.
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