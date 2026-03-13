Em Barramares

Homem é baleado em mais um tiroteio na Região 5 em Vila Velha

Vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra; área convive com dias seguidos de episódios violentos causados pela guerra de facções

Publicado em 13 de março de 2026 às 20:00 - Atualizado há 22 minutos

Um homem de 20 anos foi baleado em um novo episódio de violência na Região 5, na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, na Grande Vitória. O crime aconteceu no bairro Barramares, na tarde desta sexta-feira (13), e, conforme apuração da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta, a vítima acabou atingida por três tiros, sendo um no braço e dois na axila, todos do lado esquerdo do corpo.

Testemunhas informaram que o jovem foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra. Por volta das 16 horas, ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informação sobre o estado de saúde nem a dinâmica do crime.

De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta, a vítima contou aos militares que os disparos vieram de homens em uma moto. Ele confirmou ter reconhecido um deles. O Comandante-Geral da Polícia Militar, o coronel Douglas Caus deu uma entrevista para a repórter Cris Martinelli sobre a força-tarefa na região.

"Temos aqui a presença da Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Civil, fazendo várias abordagens em vários pontos. Além disso, o nosso esforço é para identificarmos quem são essas pessoas que estão dando esses ataques. Sabemos de uma guerra entre as facções", contou o comandante.

Quarto ataque

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Segundo a Polícia Militar, dois tiroteios também aconteceram em pontos diferentes do distrito 5 nos últimos dias: um no bairro 23 de Maio e outro em Ulisses Guimarães. Uma pessoa morreu e outra sofreu tentativa de homicídio nestes ataques.

Em um dos ataques ocorridos nesta semana, duas pessoas morreram em Ulisses Guimarães, em Vila Velha Crédito: Reprodução | Rede Social

Em coletiva de imprensa na noite de quinta-feira (12), o comandante-geral explicou que a situação ocorre devido à intensa disputa por pontos de boca de fumo entre TCP (Terceiro Comando Puro) e PCV (Primeiro Comando de Vitória).

"Neste momento, estamos com praticamente 85 policiais naquela região. Começamos a operação já no início da semana, quando a guerra começou a estourar, e vamos aumentar esse policiamento de maneira que consigamos estancar a guerra entre as duas facções", pontuou.

Apesar da saturação, o clima na região é de apreensão e medo entre os moradores, comerciantes e pessoas que precisam passar pela Região 5 de Vila Velha.

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